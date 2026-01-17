Αντίνο: «Βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό χάρη στον κ. Αλαφούζο»

Ο Σαντίνο Αντίνο ζει τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καριέρας του, λίγο πριν φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο νεαρός Αργεντινός εξτρέμ μίλησε αποκλειστικά στο monobala.gr και τον Νίκο Παγκάκη, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά του.

Δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη του προς τον Γιάννη Αλαφούζο, που -όπως είπε- τον στήριξε σαν «δεύτερος πατέρας», τον Στέφανο Κοτσόλη που του παρουσίασε το πρότζεκτ, αλλά και τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος τον έπεισε για το όραμα και τις δυνατότητες του συλλόγου. Με χαμόγελο και ανυπομονησία, ο Αντίνο δηλώνει έτοιμος να πατήσει στο γήπεδο και να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Διαβάστε αναλυτικά την πρώτη συνέντευξη του Αντίνο σε ελληνικό ΜΜΕ:

Πολλά συγχαρητήρια για τα ευχάριστα νέα της μεταγραφής σας. Είναι όμορφες στιγμές και δεν θα σας κουράσουμε. Θα θέλαμε απλά να μας δώσετε το κλίμα μετά τις τελευταίες ευχάριστες εξελίξεις.

«Καλησπέρα, δεν το περίμενα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για μένα λόγω του πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα».

Πώς νιώθετε πραγματικά, δεδομένου ότι όλα είναι τόσο πρόσφατα;

«Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος. Όλοι στην Αργεντινή το γνωρίζουν. Πολλοί συμπατριώτες μου, σπουδαίοι παίκτες, έχουν φορέσει τη φανέλα του στο παρελθόν. Οπότε, δεν ήταν δύσκολη απόφαση. Γνωρίζω το μέγεθος αυτού του συλλόγου».

Ξέρουμε ότι θα φτάσετε την Κυριακή. Ωστόσο, η μεταγραφή σας δεν ήταν εύκολη διαδικασία, έτσι δεν είναι;

«Σωστά! Αλλά στο τέλος, όλα πήγαν καλά. Έρχομαι στην Ελλάδα και σε αυτή την ομάδα κυρίως χάρη στον κύριο Αλαφούζο, που με εμπιστεύτηκε και μου φέρθηκε σαν δεύτερος πατέρας. Επίσης, χάρη στον κύριο Κοτσόλη, που μου παρουσίασε το πρότζεκτ και με έπεισε για το όραμα του Παναθηναϊκού. Και ευχαριστώ, φυσικά, τον κ. Μπενίτεθ, με τον οποίο μίλησα. Έναν καταξιωμένο προπονητή στο ποδόσφαιρο που με έπεισε για τις δυνατότητες του συλλόγου. Θέλω να τους το ανταποδώσω, σε όλους στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός είναι μια προσωπική πρόκληση για μένα».

Δεν θέλουμε να σας κουράσουμε…

«Ναι, θα μιλήσουμε στην Αθήνα ούτως ή άλλως, πολύ σύντομα (γέλια)».

Οι οπαδοί της ομάδας περιμένουν επίσης με ανυπομονησία την άφιξή σας.

«Και εγώ ανυπομονώ επίσης, να μπω στο γήπεδο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και να σας γνωρίσω όλους»!

sport-fm.gr