Νικολάου: «Έκαναν μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά»

Δημοσιευτηκε:

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Ακρίτα Μάριος Νικολάου μετά την εντός έδρας ήττα της ομάδας της Χλώρακας με 2-0 από την ΑΕΛ.

«Κερδίζει αυτός που σκοράρει, η ΑΕΛ πέτυχε δύο γκολ και πήρε τη νίκη. Εμείς έχουμε πολλά που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτό το παιχνίδι και πολλά να βελτιώσουμε. Έκαναν μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά, να τους πω μπράβο, συγχαρητήρια στην ΑΕΛ και καλή συνέχεια. Να ξεκινήσουμε προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι».

Διαβαστε ακομη