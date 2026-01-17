Με τέσσερις αλλαγές η ενδεκάδα της Πάφου στο ΓΣΠ

Τη νίκη που θα την ανεβάσει στην κορυφή της βαθμολογίας ψάχνει η Πάφος στο εκτός έδρας παιχνίδι της με τον Ολυμπιακό.

Με τέσσερις αλλαγές παρατάσσει την ομάδα του ο Άλμπερτ Θελάδες σε σχέση με το ντεμπούτο του κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου, καθώς Κίνα, Λουίζ, Πηλέας και Ντιμάρα πήραν τις θέσεις των Μπρούνο, Γκολντάρ, Σέμα και Άντερσον.

Η ενδεκάδα της Πάφου: Μιχαήλ, Κίνα, Λουκάσεν, Λουίζ, Πηλέας, Σούνιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ, Κορέια, Όρσιτς, Ντιμάτα.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Γκορτέρ, Παπαδούδης, Γκολντάρ, Ζάζα, Σέμα, Γκεσάντ, Όντεφαλκ, Μίμοβιτς, Λάνγκα, Άντερσον και Μπρίτο.