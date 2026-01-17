ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνεχίζει το κυνήγι της κορυφής η Νάπολι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συνεχίζει το κυνήγι της κορυφής η Νάπολι

Η Νάπολι επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Σασουόλο και συνεχίζει να παραμένει σε τροχιά κορυφής. Τρεις τραυματισμοί παικτών.

Η Νάπολι έβαλε τέλος στο σερί των ισοπαλιών (τρεις διαδοχικές), επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Σασουόλο και διατηρήθηκε σε τροχιά κορυφής. Στο -6 από τους Νερατζούρι οι Ναπολιτάνοι που είναι αήττητοι στα έξι τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος.

Η Νάπολι μπήκε δυνατά στο ματς και είχε με το… καλησπέρα δύο καλές ευκαιρίες, όμως οι Ντι Λορέντσο και Χόιλουντ δεν κατάφεραν να σκοράρουν από κοντά. Ωστόσο, στο 7ο λεπτό ήρθε το τέρμα που έμελλε να διαμορφώσει και το τελικό αποτέλεσμα. Μετά την ωραία επέμβαση του Μούριτς, ο Λομπότκα βρέθηκε σε θέση βολής και από κοντά άνοιξε το σκορ, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα έπειτα από τρία χρόνια.

Η Σασουόλο απάντησε άμεσα και σχεδόν στην επόμενη φάση έφτασε κοντά στην ισοφάριση. Ο Λοριέντε έκανε το σουτ, ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς απέκρουσε δύσκολα, ενώ ο Πιναμόντι δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα στο ριμπάουντ.

Η Νάπολι είχε τις στιγμές της στη συνέχεια, αλλά ούτε οι Ελμάς και Ντι Λορέντσο βρήκαν στόχο, ούτε ο ΜακΤόμινεϊ κατάφερε σε δύο περιπτώσεις να πετύχει το δεύτερο γκολ. Η Σασουόλο πίεσε στο τέλος μέρος, ωστόσο δεν βρήκε το πολυπόθητο τέρμα.

Από τις εξέδρες, ο Κόντε είδε τρεις παίκτες του να τραυματίζονται και ήδη «πονοκεφαλιάζει». Ο Ελμάς αποχώρησε με χτύπημα στο κεφάλι, ο Ραχμάνι δεν μπόρεσε να συνεχίσει λόγω τραβήγματος στον αριστερό μηρό, ενώ ο Πολιτάνο ένιωσε ενοχλήσεις στον δεξιό μηρό.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το χέρι του Άινα που σήκωσε συζήτηση στο Φόρεστ-Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με τέσσερις απουσίες στο ματς τον με ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Βινίσιους: Η ακραία γιούχα που δέχθηκε από τον κόσμο του «Μπερναμπέου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τα νέα δεδομένα στην κορυφή και όχι μόνο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πεντάρα της Μπάγερν στη Λειψία με ανατροπή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκέλαρε και έχασε την ευκαιρία για το +9 η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ασταμάτητη ΑΕΚ και 13/13

Κύπρος

|

Category image

Σημαντικό βήμα για την τρίτη θέση η ΑΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Με εκπληκτικό Wright υπέταξε τον ΑΠΟΕΛ ο Κεραυνός

Κύπρος

|

Category image

Κωστή: «Οι παίκτες μου έχουν ψυχή, καρδιά και [...]»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θελάδες: «Δεν έχω αμφιβολία ότι θα ανακάμψουμε - Στο Λονδίνο για το καλύτερο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Από την άσπρη βούλα νικήτρια στον μικρό τελικό η Νιγηρία του Ουζόχο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει το κυνήγι της κορυφής η Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Xαστούκι του Ολυμπιακού στην Πάφο που πήρε και τρία... σουβενίρ για Τσέλσι!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη