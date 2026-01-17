Συνεχίζει το κυνήγι της κορυφής η Νάπολι

Η Νάπολι έβαλε τέλος στο σερί των ισοπαλιών (τρεις διαδοχικές), επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Σασουόλο και διατηρήθηκε σε τροχιά κορυφής. Στο -6 από τους Νερατζούρι οι Ναπολιτάνοι που είναι αήττητοι στα έξι τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος.

Η Νάπολι μπήκε δυνατά στο ματς και είχε με το… καλησπέρα δύο καλές ευκαιρίες, όμως οι Ντι Λορέντσο και Χόιλουντ δεν κατάφεραν να σκοράρουν από κοντά. Ωστόσο, στο 7ο λεπτό ήρθε το τέρμα που έμελλε να διαμορφώσει και το τελικό αποτέλεσμα. Μετά την ωραία επέμβαση του Μούριτς, ο Λομπότκα βρέθηκε σε θέση βολής και από κοντά άνοιξε το σκορ, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα έπειτα από τρία χρόνια.

Η Σασουόλο απάντησε άμεσα και σχεδόν στην επόμενη φάση έφτασε κοντά στην ισοφάριση. Ο Λοριέντε έκανε το σουτ, ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς απέκρουσε δύσκολα, ενώ ο Πιναμόντι δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα στο ριμπάουντ.

Η Νάπολι είχε τις στιγμές της στη συνέχεια, αλλά ούτε οι Ελμάς και Ντι Λορέντσο βρήκαν στόχο, ούτε ο ΜακΤόμινεϊ κατάφερε σε δύο περιπτώσεις να πετύχει το δεύτερο γκολ. Η Σασουόλο πίεσε στο τέλος μέρος, ωστόσο δεν βρήκε το πολυπόθητο τέρμα.

Από τις εξέδρες, ο Κόντε είδε τρεις παίκτες του να τραυματίζονται και ήδη «πονοκεφαλιάζει». Ο Ελμάς αποχώρησε με χτύπημα στο κεφάλι, ο Ραχμάνι δεν μπόρεσε να συνεχίσει λόγω τραβήγματος στον αριστερό μηρό, ενώ ο Πολιτάνο ένιωσε ενοχλήσεις στον δεξιό μηρό.

gazzetta.gr