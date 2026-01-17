Oριστικά χωρίς Τζούριτσιτς στην OPAP Arena o Παναθηναϊκός

Έτοιμος για το ντέρμπι ο Παναθηναϊκός! Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν στην OPAP Arena το βράδυ της Κυριακής την ΑΕΚ για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ολοκληρώνοντας με απογευματινή προπόνηση στο Κορωπί την προετοιμασία τους.

Μετά το τέλος του προγράμματος, ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή για το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας, στην οποία -όπως αναμενόταν- δεν βρίσκεται ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, που ακολούθησε θεραπεία και πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Εκτός είναι και ο Σίριλ Ντέσερς, ενώ στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Γιώργος Κάτρης, που επανεντάχθηκε στην ομάδα.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

