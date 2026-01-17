Καρέ της ισοπαλίας για τη Λίβερπουλ, ξεκόλλησε και ανάσανε η Τσέλσι

Το σερί της ισοπαλίας συνεχίζεται για τη Λίβερπουλ! Οι Reds είχαν την ευκαιρία να βουλιάξουν ακόμα περισσότερο τη Μπέρνλι και να τη χρησιμοποιήσουν ως βατήρα για άλμα τετράδας, αλλά απέτυχαν ξανά να βρουν τη νίκη κι έμειναν στην ισοπαλία για τέταρτη σερί φορά στην Premier League. Παρά την κυριαρχία τους στον αγωνιστικό χώρο και τον καταιγισμό ευκαιριών, οι σπάταλοι παίκτες του Σλοτ πλήρωσαν την αστοχία τους κι έμειναν στο 1-1 στο «Ανφιλντ», πετώντας ακόμα μια ευκαιρία για να απομακρυνθούν από τον ανταγωνισμό στη μάχη της τετράδας.

Η Λίβερπουλ πήρε τα ηνία του αγώνα από την πρώτη στιγμή και άγγιξε το προβάδισμα στο 32΄, όμως ο Σομποσλάι σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι από το σημείο του πέναλτι. Ό,τι δεν μπορούσε όμως ο Ούγγρος, το πέτυχε ο Βιρτζ δέκα λεπτά αργότερα, ο οποίος με άψογο σουτ στο «παραθυράκι» άνοιξε το σκορ λίγο πριν το ημίχρονο. Οι Reds επέστρεψαν με κέφια και μετά την ανάπαυλα, απείλησαν με απανωτές ευκαιρίες των Βιρτζ και Χάκπο, όμως κόντρα στη ροή η Μπέρνλι έκανε τη ζημιά.

Στο 65΄συγκεκριμένα ο Έντουαρντς πάτησε απειλητικά στην περιοχή και σημάδεψε τη γωνία με όμορφο σουτ από πλάγια θέση για το 1-1. Οι παίκτες του Σλοτ αύξησαν την πίεση, όμως οι προσπάθειές τους είτε δεν έβρισκαν στόχο, είτε σταματούσαν πάνω στον εξαιρετικό Ντουμπράβκα. Κι αφού το γκολ του Εκιτικέ στο 78΄ακυρώθηκε ως οφσάιντ, το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τη Λίβερπουλ να παραμένει μεν στην πρώτη τετράδα, αλλά να χάνει την ευκαιρία να εδραιωθεί με ασφαλή διαφορά.

Πρώτη νίκη μετά από έναν μήνα για Τσέλσι

Το πρώτο της τρίποντο στην Premier League μετά τις 13 Δεκεμβρίου πανηγύρισε η Τσέλσι, που λύγισε με 2-0 την Μπρέντφορντ εντός έδρας και έκανε... σεφτέ στο πρωτάθλημα με τον Λίαμ Ροσένιορ στον πάγκο. Ο Ζοάο Πέδρο άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη των Μπλε με δυνατό σουτ μετά από λάθος στην αντίπαλη άμυνα στο 26', με τον Πάλμερ να σφραγίζει τους τρεις βαθμούς ευστοχώντας σε πέναλτι στο 76' - κι αφού οι φιλοξενούμενοι είχαν χάσει σημαντικές ευκαιρίες για την ισοφάριση. Με τη νίκη αυτή, οι Λονδρέζοι ανέβηκαν έκτοι στη βαθμολογία, προσπερνώντας τις Μέλισσες, που έμειναν χωρίς βαθμό για πρώτη φορά μετά από έξι αγωνιστικές.

Όνειρα σωτηρίας της Γουέστ Χαμ στο 90΄+3΄

Διπλό κομβικής σημασίας πανηγύρισε η Γουέστ Χαμ, η οποία με τον Ντίνο Μαυροπάνο στην ενδεκάδα άλωσε την έδρα της Τότεναμ στο 90΄+3΄με 2-1 και κάνει όνειρα παραμονής στην Premier League. Οι Hammers προηγήθηκαν με γκολ του Σάμερβιλ στο 15΄για το 1-0, όμως οι Spurs κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσα στο 65΄με σκόρερ τον Ρομέρο. Όλα έδειχναν ισοπαλία, όμως στο 90΄+3΄ο Γουίλσον πήρε το ριμπάουντ στην περιοχή και χάρισε στη Γουέστ Χαμ μια νίκη ζωτικής σημασίας, τόσο για την ψυχολογία της, όσο και για την οικονομία στη ζώνη του υποβιβασμού.

Επανήλθε η Σάντερλαντ με ανατροπή

Η Σάντερλαντ πήρε σημαντική νίκη κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας με 2-1 και έβαλε ξανά μπρος τις μηχανές για την ανάβασή της φτάνοντας στο - 2 από την 5η θέση που βγάζει σε ευρωπαϊκή έξοδο. Από την άλλη η Κρίσταλ Πάλας συνεχίζει να κατρακυλά χωρίς να έχει γνωρίσει την νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια. Στο 30 ΄ο Πίνο άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους αλλά μετά από τρία λεπτά Λι Φι βρέθηκε αμαρκάριστος στην περιοχή για το 1-1. Στο 71΄ο Μπρόμπεϊ έκανε την ολική ανατροπή διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Επανεκκίνηση για την Λιντς

Η Λιντς επικράτησε της Φούλαμ εντός έδρας με 1-0 και ξέφυγε κι άλλο από την επικίνδυνη ζώνη βάζοντας φρένο σε ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων. Στον αντίποδα, η Φούλαμ έχει μείνει με 31 βαθμούς στην 10η θέση. Η Λιντς είχε τις ευκαιρίες και κατάφερε να φτάσει στο τρίποντο στις καθυστερήσεις. Το χρυσό γκολ πέτυχε για τους γηπεδούχους στο 90΄+1΄ο Ενμέτσα.

gazzetta.gr