Διπλό στο Ούντινε και +6 η Ίντερ

Διπλό στο Ούντινε και +6 η Ίντερ

Η Ίντερ πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Ουντινέζε, επικράτησε 1-0 και βρέθηκε στο +6 από τη 2η Μίλαν.

Δεύτερη διαδοχική νίκη για την ομάδα του Κίβου, τέταρτη στα πέντε πιο πρόσφατα και πλέον βρίσκεται στο +6 από τη Μίλαν, αλλά με ματς περισσότερο.

Η Ίντερ μπήκε δυνατά στο ματς, πίεσε και είχε την πρώτη καλή στιγμή με τον Ντιμάρκο. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο και στο 20ο λεπτό πήραν προβάδισμα, όταν από πάσα του Ζιελίνσκι ο Λαουτάρο Μαρτίνες με υπέροχο σουτ διαμόρφωσε το 1-0. Οι Νερατζούρι πίεσαν και είχαν δυο ακόμα καλές στιγμές ημίχρονο, αλλά ο Ντι Μάρκο δεν κατάφερε να σκοράρει.

Ο ίδιος παίκτης βρήκε δίχτυα στην επανάληψη, αλλά το γκολ ακυρώθηκε, μιας και στην αρχή της φάσης ο Εσπόζιτο ήταν οφσάιντ.

Η Ουντινέζε πίεσε, φόρτωσε την επίθεσή της, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση. Ετσι, οι γηπεδούχοι έμειναν στη μέση της βαθμολογίας.

gazzetta.gr

