Νίκη-ανάσα για τη Ρεάλ στο... δικαστήριο «Μπερναμπέου»!

Υπό έντονες αποδοκιμασίες και λευκά μαντήλια στις εξέδρες του «Μπερναμπέου», η Ρεάλ πήρε τη νίκη με 2-0 επί της Λεβάντε και απάλυνε τον πόνο των τελευταίων εβδομάδων.

Ήττα σε Clasico, απώλεια του Super Cup Ισπανίας, απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο και ντεμπούτο Αρμπελόα στον πάγκο με αποκλεισμό-σοκ στο Κύπελλο από την Αλμπαθέτε του Μπεντανκόρ. Οι τελευταίες ημέρες ήταν καταστροφικές στον πλανήτη Ρεάλ, η οποία στον αγώνα απέναντι στη Λεβάντε κλήθηκε να δώσει την απολογία της ενώπιον του δικαστηρίου του «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Υπό τον θόρυβο έντονων αποδοκιμασιών και με λευκά μαντήλια να γνέφουν όλο νόημα προς παίκτες και διοίκηση, οι Μερένγκες ξύπνησαν στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν τη νίκη με 2-0 επί της Λεβάντε για να μειώσουν προσωρινά τη διαφορά στο -1 από τη Μπαρτσελόνα.

Σε μια οριακά εχθρική ατμόσφαιρα στα πρώτα λεπτά η νωθρότητα των γηπεδούχων ήταν εμφανής στον αγωνιστικό χώρο, οι οποίοι δεν είχαν ένα ξεκάθαρο πλάνο για να σπάσουν την άμυνα της Λεβάντε. Για ένα ολόκληρο ημίχρονο η μοναδική υποψία ευκαιρίας ήταν ένα άστοχο βολέ του Μπαπέ από το ύψος της περιοχής (33΄), τη στιγμή που από τα πολλά φάουλ που κέρδιζαν κοντά στην αντίπαλη περιοχή, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν την ευκαιρία να απειλήσουν με τη σειρά τους με τρομερή απευθείας εκτέλεση του Μαρτίνεθ (42΄).

Ο Μπαπέ ξεκλείδωσε το ματς

Οι Μερένγκες όφειλαν να ανεβάσουν «στροφές» μετά την ανάπαυλα, έριξαν προειδοποιητική βολή στο 55΄με σουτ του Γκιουλέρ που εξουδετέρωσε ο Ράιαν και τελικά ξεκλείδωσαν το ματς στο 58΄με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπαπέ που κέρδισε ο ίδιος σε μαρκάρισμα του Ντελά. Στο 65 η κεφαλιά του Ασένθιο από εκτέλεση κόρνερ κλείδωσε πρακτικά τη νίκη με το 2-0, με τους παίκτες του εορτάζοντα Αρμπελόα να βρίσκουν τα πατήματά τους στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

Στο 68΄ο Ράιαν ωστόσο είπε «όχι» με τα πόδια στον Μπαπέ, ενω οκτώ λεπτά αργότερα το οριζόντιο δοκάρι σταμάτησε την οβίδα του Μασταντουόνο για να κρατήσει ακέραιο το σκορ. Κι αφού ο γκολκίπερ της Λεβάντε σταμάτησε στα τελευταία λεπτά τις προσπάθειες των Μπαπέ και Μπέλιγχαμ, το 2-0 έμεινε μέχρι τέλους κι επανέφερε τη Ρεάλ σε τροχιά επιτυχιών, σε ένα αποτέλεσμα που προσφέρει λίγες ημέρες ηρεμίας σε μια ταραχώδη περίοδο στην ισπανική πρωτεύουσα.

Ρεάλ Μαδρίτης (Αλβάρο Αρμπελόα): Κουρτουά, Βαλβέρδε, Ασένθιο, Χάουσεν (61΄Θεμπάγιος), Καρέρας, Τσουαμενί, Καμαβινγκά (46΄Γκιουλέρ)), Μπέλιγχαμ, Βινίσιους, Μπαπέ, Γκονζάλο Γκαρθία (46΄Μασταντουόνο)

Λεβάντε (Λουίς Κάστρο): Ράιαν, Τολχάν, Ντελά, Ματούρο, Σάντσεθ, Βανθέντορ (66΄Ραγκούμπερ), Μαρτίνεθ, Ρομέρο (83΄Ολασαγκάστι), Άλβαρεθ (83΄Κορτές), Τουντέ (83΄Έπσι), Έτα Εγιόνγκ (66΄Λοσάδα)

gazzetta.gr

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη