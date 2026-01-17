ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Καθάρισε» ο Κακουλλής για τον νωθρό Άρη που πλησίασε

Ευρεία νίκη με 3-0 που σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα πήρε ο Άρης στο Δασάκι επί του Εθνικού για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Λεμεσού είχε πρωταγωνιστή τον Κακουλλή ο οποίος σκόραρε τα πρώτα δύο γκολ των Λεμεσιανών, στο 8΄ με πισινή κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χαραλάμπους και στο 26΄ με πλασέ μετά από απόκρουση του Φλόρες σε σουτ του Γκομίς.

Στη συνέχεια ο Εθνικός ήταν καλύτερος στο γήπεδο, πίεσε τους φιλοξενούμενους, ωστόσο παρά τις φάσεις που είχε δεν μπόρεσε να βρει το γκολ που θα τον έβαζε ξανά στο παιχνίδι. Αντιθέτως, η «ελαφρά ταξιαρχία» έφτασε στο 3-0 με τον Εφαγκέ στο 83΄.

Χάρη στο δεύτερο σερί του τρίποντο ο Άρης ανέβηκε στους 37 βαθμούς, έπιασε στη δεύτερη θέση την Πάφο (έχει δύο αγώνες λιγότερους) και μείωσε στο -2 από την πρωτοπόρο Ομόνοια (έναν αγώνα λιγότερο).

Ο Εθνικός, από την άλλη, ο οποίος δέχθηκε τη δέκατη (!) διαδοχική του ήττα στο πρωτάθλημα (τρίτη με τον Φερέιρα στον πάγκο), παρέμεινε καθηλωμένος στους 14 βαθμούς και εντός της ζώνης του υποβιβασμού.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Φλόρες, Ψάλτης (19΄), Φελίπε, Αγγελόπουλος, Πεχλιβάνης, Σάαντι (73΄ Μάια), Κονφέ, Παπαγεωργίου (78΄ Γιάλλουρος), Γιούσης, Μασάδο (73΄ Σέχας), Σιβέριο.

ΑΡΗΣ: Βανά, Γιαγκό, Μπαλογκούν, Μουσούντα, Γκόλντσον, Κορέια, Εφαγκέ (87΄ Παγιέ), Χαραλάμπους (87΄ Ακάμπα), Μαγιαμπέλα (54΄ Σανέ), Γκομίς (80΄ Κοκόριν), Κακουλλής (87΄ Κβιλιτάια).

ΣΚΟΡΕΡ: - / 8΄, 26΄ Κακουλλής

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 11΄ Αγγελόπουλος, 70΄ Μασάδο, 84΄ Σιβέριο / 76΄ Γιαγκό, 77΄ Μουσούντα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

