Χωρίς Ουζόχο ο μικρός τελικός

Δεν επιλέχθηκε τελικά ο Φράνσις Ουζόχο στην αρχική ενδεκάδα της Νιγηρίας για τον μικρό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής κόντρα στην Αίγυπτο.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής των «σούπερ αετών» επέλεξε τον βασικό του τερματοφύλακα, Νουαμπάλι, κάτι που σημαίνει πως ο Ουζόχο, εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί ως αλλαγή, ολοκληρώνει τη διοργάνωση με μία συμμετοχή.

Θυμίζουμε πως ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας έπαιξε στον αγώνα της 3ης αγωνιστική του ομίλου με την Ουγκάντα (νίκη με 3-1), όπου οι Νιγηριανοί είχαν ήδη σφραγίσει την πρώτη θέση του ομίλου