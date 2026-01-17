ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ακρίτας - ΑΕΛ 0-1

Με τον αγώνα ανάμεσα σε Ακρίτα και ΑΕΛ που διεξάγεται στο «Στέλιος Κυριακίδης» συνεχίζεται η δράση για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι γαλαζοκίτρινοι θέλουν πάση θυσία το διπλό στην Πάφο ώστε να επιστρέψουν στα τρίποντα και να εκμεταλλευτούν τις όποιες απώλειες προκύψουν στο Απόλλων-ΑΠΟΕΛ μειώνοντας έτσι την απόστασή τους από την εξάδα, την ώρα που η ομάδα της Χλώρακας θα επιχειρήσει να κάνει την έκπληξη για να πάρει ανάσα και να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από την επικίνδυνη ζώνη.

Η εξέλιξη του αγώνα 

29' Σουτ του Μιλοσάβλιεβιτς, άστοχο.

20' ΓΚΟΛ, 1-0 η ΑΕΛ με τον Σαβό! Με δύσκολο πλασέ από πλάγια θέση μετά από άψογη κάθετη του Νατέλ.

16' Κεφαλιά του Ρέινολντς, δεν βρήκε στόχο.

8' Πρώτη φάση για την ΑΕΛ με σουτ του Σαβό από πλάγια θέση, απέκρουσε ο Περντρέου.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Ζήνωνος, Μίλερ, Άντονι, Ιωάννου, Ρέινολντς, Τάφερτσχοφερ, Φερνάντεθ, Κάστρο, Χατζηβασίλη, Ρομό.

ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεϊσάο, Κέλερ, Μιλοσάβλιεβιτς, Ιμανισίμουε, Μπογκντάν, Νταβόρ,  Γκλάβσιτς, Μακρής,  Νατέλ, Σάβο.

ΣΚΟΡΕΡ: - / 20΄ Σαβό

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

Διαβαστε ακομη