Πιεσμένο πρόγραμμα και θέλει... διαχείριση

Και αυτό φυσικά να αποτυπωθεί στον αγωνιστικό χώρο με την εξασφάλιση των αποτελεσμάτων. Είτε αυτό αφορά τις εγχώριες διοργανώσεις είτε την προσπάθεια που γίνεται στη League Phase του Conference League.

Mετά το ματς με τον Ολυμπιακό, θα ακολουθήσει η μετάβαση στο Λονδίνο για να παίξει με την Τσέλσι (21/01), η εντός έδρας μάχη με την ΑΕΚ (25/01), ο αγώνας με τη Σλάβια Πράγας (28/01) στο «Αλφαμέγα» και στις 31/01 θα αγωνιστεί εκτός με τον Εθνικό Άχνας.

Χωρίς αμφιβολία, αυτό το 15νθήμερο είναι το πρώτο στοίχημα που καλείται να κερδίσει ο Ισπανός τεχνικός. Ξέρει και ίδιος ότι έχει ένα καλό υλικό στα χέρια του, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.