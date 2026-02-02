ΦΩΤΟ: Έκανε... ντεμπούτο και ο Τριφύλλης!

Οι φίλοι της Ομόνοιας που πέρασαν από την πλατεία του ΓΣΠ, έξω από τη δυτική κερκίδα, στον αγώνα με την Ε.Ν. Ύψωνα, είχαν την ευκαιρία να γνωρίζουν τον Τριφύλλη, τη μασκότ του OMONOIA Foundation!

Ο Τριφύλλης διασκέδαζε με χαρά και ενθουσιασμό τον κόσμο της Ομόνοιας, δεν σταμάτησε να φωτογραφίζεται και να περνά χρόνο με τους μικρούς φίλους της ομάδας που αγάπησε από την πρώτη στιγμή. «Πρόσχαρος, ευγενικός, φιλικός και πάντα χαμογελαστός μας συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο και άφησε έντονο το αποτύπωμά του στη χθεσινή ημέρα» αναφέρει η ενημέρωση από την Ομόνοια.

Ο Τριφύλλης θα συμμετέχει στις δράσεις του ΟΜΟΝΟΙΑ Foundation και με την παρουσία του θα δίνει μια διαφορετική νότα και θα προσθέτει στην ευρύτερη προσπάθεια για μια καλύτερη, πιο δίκαιη και με ίσες ευκαιρίες κοινωνία.





