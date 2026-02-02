Μπεργκ: «Η Ομόνοια και ο ΑΠΟΕΛ είναι οι δύο μεγάλες ομάδες- Στην κορυφή με το τέλος της σεζόν»

Συνέντευξη στο «dagbladet.no» παραχώρησε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ, μιλώντας για αρκετά θέματα.

Για το κυπριακό ποδόσφαιρο, είπε: «Η Ομόνοια και ο ΑΠΟΕΛ είναι οι δύο μεγάλες ομάδες. Είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, με πολλούς ξένους παίκτες και προπονητές. Επίσης, αρκετές ομάδες παίζουν στην Ευρώπη».

Ακολούθως, αναφέρθηκε στο πως περνάει στην Κύπρο: «Εδώ είσαι με την ομάδα όλη την εβδομάδα και όλο τον χρόνο. Είναι ένας τρόπος ζωής που δεν είχα ξαναζήσει. Μου λείπει η οικογένεια και η καθημερινότητα στη Νορβηγία, αλλά όταν είμαστε εκεί για τα Χριστούγεννα νιώθουμε πολύ καλά».

Σχετικά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2020-21, απάντησε: «Ήταν απολύτως τρελό. Κατά τη διάρκεια του Covid, υπήρχαν μόνο 3.000 μέσα στο γήπεδο, αλλά πιθανώς 7.000 έξω. Και όταν οδηγόύσαμε το λεωφορείο στο προπονητικό κέντρο, υπήρχαν 10.000. Ένας οπαδός μού είπε τότε: 'Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα τα παιδιά μου δεν θα εκφοβίζονται στο σχολείο'».

Καταλήγοντας, σημείωσε: «Αν μπορούσα να διαλέξω, θα δούλευα με το ποδόσφαιρο μέχρι να μην μπορώ πια. Το πιο σημαντικό είναι να φτάσουμε στο τέλος της σεζόν στην κορυφή».