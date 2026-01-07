«Οι προηγούμενες μέρες ήταν δύσκολες και περίεργες, προχωράμε…»

Οι δηλώσεις από τον Σοφιάν Σερφά μετά την πρόκριση της Πάφος FC επί του Ακρίτα. Ο Σερφά είναι προπονητής της Κ19 της παφιακής ομάδας και εκτελεί χρέη υπηρεσιακού τεχνικού στην πρώτη ομάδα.

«Περίμενα ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα γιατί ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια οργανωμένη και καλή ομάδα. Σίγουρα οι προηγούμενες μέρες ήταν δύσκολες και περίεργες μετά την ήττα από τον Απόλλωνα και τη φυγή του προπονητή. Στο κύπελλο το ζητούμενο είναι η πρόκριση, προχωράμε. Δεν είμαστε 100% ευχαριστημένοι από την εμφάνιση».