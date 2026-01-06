Ο Λίαμ Ροσένιορ ο νέος προπονητής της Τσέλσι μέχρι το… 2032

Η Τσέλσι μπαίνει σε νέα εποχή με τον Λίαμ Ροσένιορ να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας, με τους «μπλε» να υπογράφουν τον πολλά υποσχόμενο προπονητή από το Στρασβούργο.

Η ομάδα του Λονδίνου αποφάσισε να χωρίσει δρόμους με τον Έντζο Μαρέσκα και βρισκόταν στην αγορά για τον ιδανικό αντικαταστάτη.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Liam Rosenior as head coach of the men’s team.



Welcome to Chelsea, Liam! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2026

sportfm.gr