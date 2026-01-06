Η Πάφος θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Ροσένιορ - Υπογράφει και επίσημα στην Τσέλσι!

Μετά την απόλυση του Έντσο Μαρέσκα, ανήμερα της πρωτοχρονιάς, η Τσέλσι βρίσκεται σε αναζήτηση του νέου της προπονητή. Το πρώτο όνομα που ακούστηκε για διάδοχο του Ιταλού, είναι εκείνο του Λίαμ Ροσένιορ, ο οποίος το πρωί της Τρίτης (6/1) το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ότι αναλαμβάνει τα ηνία των Λονδρέζων.

«Είμαι έτοιμος να γίνω ο νέος προπονητής της Τσέλσι, ενός από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Είναι μια απίστευτη ευκαιρία σε έναν απίστευτο σύλλογο, τους παγκόσμιους πρωταθλητές, και μια ευκαιρία που απλά δεν μπορούσα να αρνηθω. Και μπορώ να πάω σπίτι και να δω τα παιδιά μου. Έχω κάνει μια θυσία που είμαι μακριά τους. Ήταν οι καλύτεροι 18 μήνες της επαγγελματικής μου καριέρας εδώ στο Στρασβούργο.

Έχω γνωρίσει μερικούς απίστευτους ανθρώπους και τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει χωρίς τη σκληρή δουλειά όλων όσων συνδέονται με αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο. Δεν είναι μόνο η Τσέλσι, έχω ενδιαφερθεί και από άλλες ομάδες του Champions League. Αλλά αυτή την ευκαιρία, δεν μπορώ να την απορρίψω», τόνισε αρχικά στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στους δημοσιογράφους.

Ο Άγγλος τεχνικός, ήταν στον πάγκο του Στρασβούργου από τις αρχές της περσινής σεζόν και η πορεία του με τη γαλλική ομάδα είναι αξιοθαύμαστη. Την οδήγησε στην έβδομη θέση της Ligue 1 την περσινή σεζόν και εξασφάλισε την παρουσία της στο φετινό Conference League, στο οποίο τερμάτισε στην κορυφή της League Phase!

Μάλιστα σύμφωνα με τον Fabricio ο Ροσένιορ θα κάτσει στο πάγκο των μπλε του Λονδίνου στο παιχνίδι κυπέλλου με την Τσάρλτον για πρώτη φορά στις 10/1. Έντεκα μέρες αργότερα θα αντιμετωπίσει τους πρωταθλητές μας στο Λονδίνο για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.