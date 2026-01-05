Αλήθεια ποιος δεν θα ήθελε να γίνει... Καρσέδο

Ο Ισπανός κόουτς ήδη έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας. Οι πρώτοι τίτλοι, οι πρώτες ευρωπαϊκές προκρίσεις, οι πρώτες συμμετοχές σε τελική φάση διοργάνωσης, όλα αυτά τα πέτυχε με την Πάφος FC.

Η αποχώρησή του από την ομάδα αφήνει ένα μεγάλο κενό, παρόλα αυτά δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει πως όλοι θα ήθελαν να βρεθούν στη θέση του.

Η Πάφος εδώ και χρόνια έχει ανέβει επίπεδο, εκπέμπει υγεία σε όλα τα επίπεδα (αγωνιστικά, οικονομικά) είναι και φέτος εντός του στόχου του πρωταθλήματος ενώ μπορεί ακόμα και να προκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League.

Αλήθεια, ποιος δεν θα ήθελε να γίνει ο νέος προπονητής αυτής της ομάδας;