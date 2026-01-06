Νορβηγικός «πύργος» για την εστία της Ανόρθωσης

Πρόκειται για 28χρονο Νορβηγό γκολκίπερ, ύψους 2,00μ., με τελευταία του ομάδα τη Μόλντε.

Η «Κυρία» βρίσκεται σε επαφές και για τη συγκεκριμένη περίπτωση, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης κάτω από τα δοκάρια.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ανόρθωση έχουν εξεταστεί αρκετές επιλογές για τη θέση του τερματοφύλακα, με επικρατέστερο όμως, όπως όλα φαίνονται να είναι ο υψηλόσωμος σκανδιναβός.