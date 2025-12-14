ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κλειστά χαρτιά αλλά… μάλλον

Δεν λένε πολλά στην Πάφος FC όσον αφορά τον «εμβολιασμό» της ομάδας τον Ιανουάριο.

Αυτό που σημειώνουν είναι πως εστιάζονται στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και μετά θα ασχοληθούν με αυτό το σημαντικό κεφάλαιο. Το Champions League μπαίνει για λίγο στην άκρη και στον ορίζοντα πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων είναι η αναμέτρηση της Κυριακής με την Ένωση και αυτή με τον ΑΠΟΕΛ στις 21 Δεκεμβρίου.

Μπορεί η Πάφος να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και να φλερτάρει και με είσοδο στην 24άδα του Champions League, όμως δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει αναγκαιότητα για ενίσχυση. Οι προσθήκες του καλοκαιριού ακόμη «ψάχνονται» (Μπασουαμινά, Ντιμάτα, Μίμοβιτς), με τον Νταβίντ Λουίζ να είναι αυτός που έχει κάνει πιο αισθητή την παρουσία του.

Άρα κάποια κενά θα υπάρξουν, νοουμένου πως η αγωνιστική σεζόν είναι στα μισά και στην πορεία θα αυξηθούν τιμωρίες και τραυματισμοί. Μάλλον λοιπόν θα γίνουν μεταγραφές, με τους ανθρώπους της ομάδας που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι να έχουν κάνει ήδη την προεργασία τους.

Η προετοιμασία για το σημερινό παιχνίδι (19:00) με την Ένωση στο «Τάσος Μάρκου» ολοκληρώθηκε χθες, με τον Σέμα να είναι η μοναδική απουσία. Οι κυανόλευκοι ξέρουν πως αν θέλουν δεύτερη σερί χρονιά το πρωτάθλημα δεν πρέπει να δίνουν περιθώρια στον αντίπαλο σε τέτοιους αγώνες και κύριως να μην υπάρχει καμιά υποτίμηση. 

 

Διαβαστε ακομη