Mια ιστορία από την Πόλη

Το ιστορικό διπλό της ΑΕΚ στη Σαμσούντα

Μια ιστορία από την Πόλη Στις 19 Μαΐου 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ ξεκίνησε την απόβαση στη Σαμσούντα, που αποτέλεσε την απαρχή της τελευταίας φάσης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Στάδιο «19ης Μαΐου» ονομάζεται και η έδρα της Σαμσουνσπόρ, εκεί όπου το βράδυ της Πέμπτης η ΑΕΚ Αθηνών έγραψε ιστορία, πετυχαίνοντας τη σπουδαιότερη εκτός έδρας νίκη στη σύγχρονη ευρωπαϊκή της ιστορία. Σε μια πόλη όπου είναι οι ρίζες της ΑΕΚ και ευρύτερα του έθνους των Ελλήνων, ο Δικέφαλος Αετός, το έμβλημα του Βυζαντίου, «πάτησε» τους Τούρκους στο δεύτερο 45λεπτο, πετυχαίνοντας επική ανατροπή με δύο γκολάρες. 

«Μια ιστορία από την Πόλη, μας μεγαλώνει από παιδιά», τραγουδούσαν μέσα στο γήπεδο «19ης Μαΐου» οι εκστασιασμένοι οι οπαδοί της ΑΕΚ, με τους Τούρκους να παρακολουθούν αποσβολωμένοι. 

Διαβαστε ακομη