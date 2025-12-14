ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έξαλλοι στη Ρίο Άβε: Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη ζητά ακρόαση από το συμβούλιο των διαιτητών

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έξαλλοι στη Ρίο Άβε: Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη ζητά ακρόαση από το συμβούλιο των διαιτητών

Έντονος προβληματισμός υπάρχει στη Ρίο Άβε, αναφορικά με την αντιμετώπιση της από τους διαιτητές, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη να ζητά ακρόαση από το συμβούλιο διατητών.

Η ήττα της Ρίο Άβε από τη Γκιμαράες, στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της στο πρωτάθλημα, οδήγησε σε έντονες αντιδράσεις την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, αναφορικά με τις διαιτησία της εν λόγω αναμέτρησης και όχι μόνο.

Όπως αναφέρει η «A Bola», το διοικητικό συμβούλιο της Πορτογαλικής ομάδας, κατέθεσε αίτημα για συνάντηση με το Συμβούλιο Διαιτησίας της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας, προκειμένου να εκφράσει τα παράπονα του για την αντιμετώπιση από τους διαιτητές.

Στο παιχνίδι με τη Γκιμαράες, υπήρξε πληθώρα αμφισβητούμενων φάσεων για το σύνολο του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, ο οποίος μάλιστα αποβλήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, μετά από διαμαρτυρία για πέναλτι υπέρ της ομάδας του που δεν δόθηκε.

«Δέχομαι τα λάθη. Αυτό που δεν δέχομαι είναι η αλαζονική αντιμετώπιση και τα διαφορετικά κριτήρια στον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι σύλλογοι και οι άνθρωποι. Οι περισσότερες αποφάσεις στις αμφίβολες φάσεις ήταν εναντίον μας.

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις για πέναλτι στις οποίες ο διαιτητής δεν καταφεύγει καν στο VAR. Ποιο είναι το κριτήριο για τη χρήση του βοηθού διαιτητή βίντεο; Ήταν η πρώτη φορά που αποβλήθηκα στο πρωτάθλημα και νιώθω ότι μας αντιμετώπισαν διαφορετικά», είχε τονίσει μετά το τέλος του αγώνα.

 

Athletiko

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE: Ολυμπιακός - ΑΕΛ 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Φαν Ντάικ για Σαλάχ: «Ελπίζουμε ότι θα παραμείνει, όμως δεν έχουμε ιδέα τι θα συμβεί τελικά»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υπέβαλε παραίτηση ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Αναβλήθηκε ο αγώνας Λεβάντε-Βιγιαρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από την αξιοπρεπή παρουσία, στο... αυτονόητο!

Απόψεις

|

Category image

Ολυμπιακός - ΑΕΛ: Οι 11άδες των Κωστή και Μαρτίνς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με Τεν Κάτε το Σουρινάμ στα πλέι οφ του Μουντιάλ 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έξαλλοι στη Ρίο Άβε: Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη ζητά ακρόαση από το συμβούλιο των διαιτητών

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Θα παίξουμε με την καλύτερη ομάδα του κόσμου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Είναι σαν... θαύμα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έφτασε η ώρα του ECOMMBX All Star Game 2025!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μικροί και μεγάλοι κοντά στους πρωταγωνιστές του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μαρέσκα: «Οι πιο δύσκολες 48 ώρες μου στην Τσέλσι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πετρίδης: «Ο ΑΠΟΕΛ δεν λυγίζει – Είναι εδώ και θα παραμείνει»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η οικογένεια Ανιέλι απέρριψε πρόταση για εξαγορά της Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη