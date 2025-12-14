Έξαλλοι στη Ρίο Άβε: Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη ζητά ακρόαση από το συμβούλιο των διαιτητών

Η ήττα της Ρίο Άβε από τη Γκιμαράες, στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της στο πρωτάθλημα, οδήγησε σε έντονες αντιδράσεις την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, αναφορικά με τις διαιτησία της εν λόγω αναμέτρησης και όχι μόνο.

Όπως αναφέρει η «A Bola», το διοικητικό συμβούλιο της Πορτογαλικής ομάδας, κατέθεσε αίτημα για συνάντηση με το Συμβούλιο Διαιτησίας της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας, προκειμένου να εκφράσει τα παράπονα του για την αντιμετώπιση από τους διαιτητές.

Στο παιχνίδι με τη Γκιμαράες, υπήρξε πληθώρα αμφισβητούμενων φάσεων για το σύνολο του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, ο οποίος μάλιστα αποβλήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, μετά από διαμαρτυρία για πέναλτι υπέρ της ομάδας του που δεν δόθηκε.

«Δέχομαι τα λάθη. Αυτό που δεν δέχομαι είναι η αλαζονική αντιμετώπιση και τα διαφορετικά κριτήρια στον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι σύλλογοι και οι άνθρωποι. Οι περισσότερες αποφάσεις στις αμφίβολες φάσεις ήταν εναντίον μας.

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις για πέναλτι στις οποίες ο διαιτητής δεν καταφεύγει καν στο VAR. Ποιο είναι το κριτήριο για τη χρήση του βοηθού διαιτητή βίντεο; Ήταν η πρώτη φορά που αποβλήθηκα στο πρωτάθλημα και νιώθω ότι μας αντιμετώπισαν διαφορετικά», είχε τονίσει μετά το τέλος του αγώνα.

