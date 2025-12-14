ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαρέσκα: «Οι πιο δύσκολες 48 ώρες μου στην Τσέλσι»

Μαρέσκα: «Οι πιο δύσκολες 48 ώρες μου στην Τσέλσι»

Ο Έντσο Μαρέσκα μίλησε για την πίεση, την αμφισβήτηση και τα προβλήματα τραυματισμών στην Τσέλσι μετά τη νίκη των «μπλε» επί της Έβερτον.

Η Τσέλσι επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας 2-0 της Έβερτον στο «Στάμφορντ Μπριτζ», στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Premier League.

Οι «μπλε» άφησαν πίσω τους την απογοήτευση της ευρωπαϊκής ήττας και ανέβηκαν στην 4η θέση της βαθμολογίας, δείχνοντας χαρακτήρα σε μια απαιτητική χρονική περίοδο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Έντσο Μαρέσκα στάθηκε στις δυσκολίες που προηγήθηκαν του αγώνα, αποκαλύπτοντας πως οι τελευταίες ημέρες ήταν ιδιαίτερα πιεστικές για τον ίδιο και την ομάδα.

«Ο τρόπος που οι παίκτες ανταποκρίθηκαν και η διάθεσή τους να βελτιωθούν ήταν εξαιρετικός. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί προερχόμασταν από μια περίπλοκη εβδομάδα. Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν οι πιο δύσκολες από τότε που ανέλαβα την Τσέλσι», δήλωσε αρχικά.

 

Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε και στο κλίμα που επικράτησε μετά τα προηγούμενα αρνητικά αποτελέσματα:

«Είχα την αίσθηση ότι μετά το παιχνίδι με την Άρσεναλ αρκετοί σταμάτησαν να μας πιστεύουν. Μιλάω γενικά. Τους οπαδούς τους αγαπώ και είμαστε ευγνώμονες για τη στήριξή τους».

 

