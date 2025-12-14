Αναβλήθηκε ο αγώνας Λεβάντε-Βιγιαρεάλ

Η αναμέτρηση της Λεβάντε με την Βιγιαρεάλ, που επρόκειτο να διεξαχθεί σήμερα (14/12) το απόγευμα για την 16η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, αναλήθηκε από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις στην ανατολική ακτή της χώρας.

«Λόγω συστάσεων ασφαλείας που σχετίζονται με προβλέψεις καταρρακτωδών βροχών στην περιοχή της Βαλένθια και του κόκκινου συναγερμού (που εκδόθηκε από την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία), η αρμόδια επιτροπή της RFEF (σ.σ. ισπανική ομοσπονδία) αποφάσισε να αναβάλει τον αγώνα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Η Λεβάντε, ένας από τους συλλόγους της Βαλένθια, είναι τελευταία στην La Liga, ενώ η Βιγιαρεάλ καταλαμβάνει την τρίτη θέση, έναν βαθμό πίσω από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά με ένα παιχνίδι περισσότερο.

Υπενθυμίζεται, ότι πέρυσι η περιοχή της Βαλένθια επλήγη από πλημμύρες που άφησαν πίσω τους, περισσότερους από 200 νεκρούς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ