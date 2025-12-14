Φαν Ντάικ για Σαλάχ: «Ελπίζουμε ότι θα παραμείνει, όμως δεν έχουμε ιδέα τι θα συμβεί τελικά»

Ο συμπαίκτης του και αρχηγός της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, μίλησε για τον Αιγύπτιο, τονίζοντας ότι όλοι στην ομάδα ελπίζουν να συνεχίσουν να τον έχουν μαζί τους, όμως ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι θα συμβεί τελικά.

«Όλοι ελπίζουμε ότι ο Σαλάχ θα επιστρέψει και θα είναι σημαντικός για εμάς στο υπόλοιπο της σεζόν. Αλλά από την άλλη, όλοι γνωρίζουμε πώς είναι το ποδόσφαιρο και δεν έχουμε ιδέα τι θα συμβεί τελικά. Ελπίζω να μείνει μαζί μας επειδή είναι ένας από τους ηγέτες μας και πάρα πολύ σημαντικός για εμάς. Του είπα και προσωπικά ότι θέλω να μείνει. Τα υπόλοιπα που είπαμε δεν θα τα αποκαλύψω», δήλωσε ο Ολλανδός αμυντικός.

sportfm.gr