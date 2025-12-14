ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με Τεν Κάτε το Σουρινάμ στα πλέι οφ του Μουντιάλ 2026

Με Τεν Κάτε το Σουρινάμ στα πλέι οφ του Μουντιάλ 2026

Ο γνώριμος στους Ελληνες φιλάθλους, από την θητεία του στον Παναθηναϊκό (2008-2009), Χενκ Τεν Κάτε, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας του Σουρινάμ, εν΄όψει των πλέι οφ του Μαρτίου για τα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Ο 71χρονος Ολλανδός προπονητής, έχει εργασθεί μεταξύ άλλων στον Αγιαξ, ενώ διετέλεσε και βοηθός προπονητή στην Μπαρτσελόνα και στην Τσέλσι.

Ο Τεν Κάτε θα ηγηθεί της προσπάθειας του Σουρινάμ να προκριθεί σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά στην Ιστορία της χώρας, καθώς θ' αντιμετωπίσει την Βολιβία σε αγώνα πλέι οφ, που θα γίνει στο Μοντερέι στις 26 Μαρτίου. Εάν νικήσει αυτόν τον αγώνα, θ' αντιμετωπίσει το Ιράκ στις 31 Μαρτίου, με «έπαθλο» μία θέση στα τελικά της κορυφαίας διοργάνωσης, συμμετέχοντας στον πρώτο όμιλο με αντιπάλους την Γαλλία, την Νορβηγία και την Σενεγάλη (σ.σ. οι αγώνες θα γίνουν σε Βοστώνη, Φιλαδέλφεια και Τορόντο).

Το Σουρινάμ είχε την ευκαιρία να προκριθεί αυτόματα τον περασμένο μήν    α, αλλά μια ήττα με 3-1 στον τελευταίο αγώνα με την Γουατεμάλα, έδωσε στον Παναμά την ευκαιρία να καταλάβει την προνομιούχο θέση. Η ήττα στην Γουατεμάλα οδήγησε τον προπονητή Στάνλεϊ Μένζο, πρώην διεθνή τερματοφύλακα της Ολλανδίας, να παραιτηθεί και η ομοσπονδία του Σουρινάμ κινήθηκε γρήγορα για να διορίσει τον αντικαταστάτη του.

«Η ομοσπονδία έχει πλήρη εμπιστοσύνη ότι η εμπειρία, οι τακτικές του γνώσεις και η ηγεσία του μπορούν να ανεβάσουν την ομάδα στο υψηλότερο επίπεδο», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ομοσπονδίας του Σουρινάμ για τον Τεν Κάτε, ο οποίος το 2023 ήταν βοηθός του συμπατριώτη του, Ααρον Βίντερ στην εθνική Σουρινάμ.

Διαβαστε ακομη