«Θα παίξουμε με την καλύτερη ομάδα του κόσμου»

Η Φλαμένγκο επικράτησε, στο Κατάρ, με 2-0 της Πίραμιντς από την Αίγυπτο κι' ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη (17/12, 19:00) στο «Ahmad bin Ali Stadium».

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βραζιλιάνος προπονητής της «Φλα», Φιλίπε Λουίς, δήλωσε σχετικά:

«Κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός, αλλά η Παρί Σεν Ζερμέν είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Το απέδειξαν κερδίζοντας το Champions League. Συμμετέχουν σε αυτό το τουρνουά επειδή είναι οι καλύτεροι και εμείς, με όλη την ταπεινότητα του κόσμου, θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε και να γράψουμε Ιστορία. Ο Λουίς Ενρίκε έχει δημιουργήσει μια φανταστική ομάδα. Είναι η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ομάδα και οι παίκτες ασπάζονται αυτήν την φιλοσοφία. Το να κερδίζεις τίτλους με διαφορετικούς συλλόγους είναι εξαιρετικά δύσκολο και τον θαυμάζω απεριόριστα. Στο γήπεδο, είχαμε τις διαφωνίες μας. Αποβλήθηκα ακόμη και εναντίον της... δικής του Μπαρτσελόνα και του Μέσι, αλλά σήμερα, βλέπω όλα όσα έχει καταφέρει. Και όταν το βλέπω αυτό, τον θαυμάζω ακόμη περισσότερο από πριν. Όλοι θέλουν να κερδίσουν τον τελικό και από αύριο θα αρχίσω να μελετώ την Παρί ΣΖ, παρακολουθώντας πολλούς αγώνες. Είμαι σίγουρος ότι πολλές ομάδες έχουν καταφέρει να εξουδετερώσουν την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά είμαι επίσης σίγουρος ότι θα πρέπει να μάθουμε να υποφέρουμε. Είναι μια ομάδα με μεγάλη τεχνική ποιότητα και θα κυνηγάμε την μπάλα. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είναι εντυπωσιακή. Ελπίζω να του σφίξω το χέρι πριν από τον αγώνα. Αντιμετωπίζουμε τον νικητή του Champions League, με τον καλύτερο προπονητή και την καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Η μόνη μας ευκαιρία να νικήσουμε αυτόν τον αντίπαλο είναι να παίξουμε έναν τέλειο αγώνα».