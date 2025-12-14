ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Θα παίξουμε με την καλύτερη ομάδα του κόσμου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Θα παίξουμε με την καλύτερη ομάδα του κόσμου»

Η Φλαμένγκο επικράτησε, στο Κατάρ, με 2-0 της Πίραμιντς από την Αίγυπτο κι' ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη (17/12, 19:00) στο «Ahmad bin Ali Stadium».

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βραζιλιάνος προπονητής της «Φλα», Φιλίπε Λουίς, δήλωσε σχετικά:

«Κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός, αλλά η Παρί Σεν Ζερμέν είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Το απέδειξαν κερδίζοντας το Champions League. Συμμετέχουν σε αυτό το τουρνουά επειδή είναι οι καλύτεροι και εμείς, με όλη την ταπεινότητα του κόσμου, θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε και να γράψουμε Ιστορία. Ο Λουίς Ενρίκε έχει δημιουργήσει μια φανταστική ομάδα. Είναι η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ομάδα και οι παίκτες ασπάζονται αυτήν την φιλοσοφία. Το να κερδίζεις τίτλους με διαφορετικούς συλλόγους είναι εξαιρετικά δύσκολο και τον θαυμάζω απεριόριστα. Στο γήπεδο, είχαμε τις διαφωνίες μας. Αποβλήθηκα ακόμη και εναντίον της... δικής του Μπαρτσελόνα και του Μέσι, αλλά σήμερα, βλέπω όλα όσα έχει καταφέρει. Και όταν το βλέπω αυτό, τον θαυμάζω ακόμη περισσότερο από πριν. Όλοι θέλουν να κερδίσουν τον τελικό και από αύριο θα αρχίσω να μελετώ την Παρί ΣΖ, παρακολουθώντας πολλούς αγώνες. Είμαι σίγουρος ότι πολλές ομάδες έχουν καταφέρει να εξουδετερώσουν την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά είμαι επίσης σίγουρος ότι θα πρέπει να μάθουμε να υποφέρουμε. Είναι μια ομάδα με μεγάλη τεχνική ποιότητα και θα κυνηγάμε την μπάλα. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είναι εντυπωσιακή. Ελπίζω να του σφίξω το χέρι πριν από τον αγώνα. Αντιμετωπίζουμε τον νικητή του Champions League, με τον καλύτερο προπονητή και την καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Η μόνη μας ευκαιρία να νικήσουμε αυτόν τον αντίπαλο είναι να παίξουμε έναν τέλειο αγώνα». 

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οδοστρωτήρας η ΑΕΚ στο Αγρίνιο!

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Μπεργκ για ΑΕΚ, Ραπίντ, Νεοφύτου και Εβάντρο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ντουμπόφ, Γεωργίου και Καρσέδο στα επίσημα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πραστίτης: «Μόνοι απέναντι σε όλους»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

LIVE: ΕΝΠ - Πάφος 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πήρε το ντέρμπι ο Άγιαξ και ανεβαίνει...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπερδεμένη ΑΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παλικάρι στο ΓΣΠ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Β' Κατηγορία: Τέρματα από αγώνες της 12ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

LIVE: Απόλλων - Άρης 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κωστή: «Ο Ολυμπιακός έχει DNA πρωταθλητισμού»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Μαρτίνς: «Απογοητευτικό αποτέλεσμα, πιο απογοητευτική η εικόνα του πρώτου μέρους»

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ισοπαλία στο ΓΣΠ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χάαλαντ και Φόντεν «σκότωσαν» την Κρίσταλ Πάλας και η Σίτι κρατά επαφή με την Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ολυμπιακός των εννιά παικτών έστησε μπλόκο στην ΑΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη