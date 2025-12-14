Οι πορείες των ομάδων μας στην Ευρώπη, δεν είναι ωφέλιμες μόνο για τις ίδιες.

Είναι για ολόκληρο το ποδόσφαιρό μας. Οι βαθμοί που μπαίνουν στο... σακούλι της χώρας μας βοηθούν ούτως ώστε να κερδηθούν επιπλέον ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Το ότι η μικρή Κύπρος φλερτάρει με τη 15η θέση, που σημαίνει ευρωπαϊκή έξοδο για πέντε ομάδες, είναι σαν... θαύμα. Και μπορεί να υπάρχουν τόσα άλλα τραγελαφικά, όμως αυτό είναι σπουδαίο επίτευγμα. Και μπράβο σε όλους όσους έχουν βάλει το λιθαράκι τους!

Οφείλουν όλοι να αντιληφθούν πως μέσα από το ποδόσφαιρό μας, η διαφήμιση είναι τόση μεγάλη στο εξωτερικό και το αντιλαμβάνεται κάποιος από τις αναφορές ξένων ΜΜΕ.

Χ.Χ