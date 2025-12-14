ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Είναι σαν... θαύμα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Είναι σαν... θαύμα

Δεν είναι και λίγο πράγμα...

Οι πορείες των ομάδων μας στην Ευρώπη, δεν είναι ωφέλιμες μόνο για τις ίδιες.

Είναι για ολόκληρο το ποδόσφαιρό μας. Οι βαθμοί που μπαίνουν στο... σακούλι της χώρας μας βοηθούν ούτως ώστε να κερδηθούν επιπλέον ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Το ότι η μικρή Κύπρος φλερτάρει με τη 15η θέση, που σημαίνει ευρωπαϊκή έξοδο για πέντε ομάδες, είναι σαν... θαύμα. Και μπορεί να υπάρχουν τόσα άλλα τραγελαφικά, όμως αυτό είναι σπουδαίο επίτευγμα. Και μπράβο σε όλους όσους έχουν βάλει το λιθαράκι τους!

Οφείλουν όλοι να αντιληφθούν πως μέσα από το ποδόσφαιρό μας, η διαφήμιση είναι τόση μεγάλη στο εξωτερικό και το αντιλαμβάνεται κάποιος από τις αναφορές ξένων ΜΜΕ.

Χ.Χ

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΚΥΠΡΟΣΟμαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οδοστρωτήρας η ΑΕΚ στο Αγρίνιο!

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Μπεργκ για ΑΕΚ, Ραπίντ, Νεοφύτου και Εβάντρο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ντουμπόφ, Γεωργίου και Καρσέδο στα επίσημα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πραστίτης: «Μόνοι απέναντι σε όλους»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

LIVE: ΕΝΠ - Πάφος 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πήρε το ντέρμπι ο Άγιαξ και ανεβαίνει...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπερδεμένη ΑΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παλικάρι στο ΓΣΠ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Β' Κατηγορία: Τέρματα από αγώνες της 12ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

LIVE: Απόλλων - Άρης 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κωστή: «Ο Ολυμπιακός έχει DNA πρωταθλητισμού»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Μαρτίνς: «Απογοητευτικό αποτέλεσμα, πιο απογοητευτική η εικόνα του πρώτου μέρους»

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ισοπαλία στο ΓΣΠ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χάαλαντ και Φόντεν «σκότωσαν» την Κρίσταλ Πάλας και η Σίτι κρατά επαφή με την Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ολυμπιακός των εννιά παικτών έστησε μπλόκο στην ΑΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη