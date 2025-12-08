Αταμάν για τους περσινούς τελικούς: «Αντί να παίξουμε μπάσκετ, ήμασταν στα δικαστήρια»

Η σειρά τελικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό για την αγωνιστική περίοδο 2024/2025, μπορεί να χαρακτηριστεί σε μεγάλο βαθμό επεισοδιακή. Μια μεγάλη κόντρα ανάμεσα στους αιώνιους αντιπάλους που παραλίγο να οδηγήσει μέχρι και στη διακοπή της Stoiximan GBL.

Ο Εργκίν Αταμάν, περίπου έξι μήνες αργότερα, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «EuroInsiders», όπου σε μια μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε, μίλησε για εκείνη την επεισοδιακή σειρά, τονίζοντας πως πραγματικά, ξέφυγε από το μπάσκετ.

«Πρώτα από όλα και οι δυο ομάδες είχαν μεγάλη αγανάκτηση μετά το Final Four. Και ο Παναθηναϊκός που αποκλείστηκε από τη Φενέρμπαχτσε και ο Ολυμπιακός που ηττήθηκε από τη Μονακό. Αυτό αυξάνει την πίεση.

Σε πολλές χώρες υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα στα ντέρμπι. Βέβαια, μετά από ένα σημείο, ξέφυγε από το μπάσκετ η κατάσταση. Δε θέλω να πω κάτι για άλλες ομάδες, γιατί και εγώ έκανα λάθη. Είχαμε πλεονέκτημα, αρχίσαμε με 1-0, με αυτό το άγχος χάσαμε στον Πειραιά. Ήμασταν έτοιμοι για το τρίτο παιχνίδι, αλλά έγινε η διακοπή. Υπήρχαν συζητήσεις για διακοπή του πρωταθλήματος. Υπήρχαν απορίες για το τι θα γίνει.Αν είσαι εκτός μπάσκετ δεν μπορείς να καταλάβεις τι έγινε. Δεν μπορείς να κατανοήσεις. Μέσα σε δυο ημέρες έγιναν όλα. Πήγα στο δικαστήριο για δυο ώρες και εκεί με περιμέναν τρεις δικηγόροι του Ολυμπιακού. Και μου έκαναν επίθεση. Που είμαστε; Αυτό είναι μπάσκετ. Που είμαστε; Στο Ηνωμένο Βασίλειο; Στις ΗΠΑ; Αυτό είναι μπάσκετ και δεν είμαστε στο γήπεδο αλλά στο δικαστήριο. Και παίκτες βρισκόντουσαν εκεί. Ο Σλούκας ήταν εκεί επίσης. Μετά από αυτό μας λένε ότι θα συνεχίσουμε τους τελικούς μετά από τρεις μέρες. Αντί να παίξουμε τότε, ήμασταν στο δικαστήριο.Μετά χάσαμε στην έδρα μας, χάσαμε την ψυχολογία μας και μετά χάσαμε το μυαλό μας στον Πειραιά. Υπάρχει μεγάλη... ισορροπία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και πρέπει να είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις. Χάσαμε το μυαλό μας στους τελικούς.Ο κύριος Γιαννακόπουλος πάντα έχει μεγάλο πάθος, πάντα θέλει να δώσει κίνητρο. Πάντα είναι στο πλευρό μας. Θέλει να δείχνει τη στήριξη που έχει στην ομάδα. Όταν ζήτησε το 3-0 στους τελικούς, ίσως στον Ολυμπιακό πίστεψαν ότι ο πρόεδρος του αντιπάλου τους υποτιμάει και το χρησιμοποίησαν έτσι. Εμάς μας έδωσε αυτοπεποίθηση όμως».