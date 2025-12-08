Απίστευτο: Προπονητής κλώτσησε στέλεχος ομάδας σε αμαξίδιο!

Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγγέλθηκε μετά την αναμέτρηση της Κορούτσο με την Άβιλα για την τέταρτη κατηγορία της Ισπανίας.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Μαρκ Γκαρθία Πουτζ, εκνευρίστηκε με μια ερώτηση που του έκανε ένα στέλεχος των γηπεδούχων, που έχει και τον ρόλο του υπεύθυνου Τύπου και είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Αποχωρώντας από την αίθουσα Τύπου, οι δυο τους είχαν έντονη λογομαχία, με τον Γκαρθία Πουτζ να φέρεται να κλώτσησε τον άνδρα στο αμαξίδιο και να τον έριξε κάτω. Το φερόμενο ως θύμα έπαθε κρίση πανικού και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ η πλευρά των φιλοξενούμενων διαψεύδει ότι υπήρξε βιαιοπραγία. Ο δε φερόμενος ως δράστης προανήγγειλε μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση.

Πηγή: sport-fm.gr