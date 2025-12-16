H αλλαγή προπονητή έφερε εξελίξεις με Ουάρντα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Nέα δεδομένα με τον Αιγύπτιο ποδοσφαιριστή

Κανονικά στην Λάρισα θα παραμείνει ο Αμρ Ουάρντα, αφού υπήρξε ανατροπή στην υπόθεσή του κι εκείνος θα παραμείνει στην ομάδα για να συνεισφέρει με το ταλέντο και την εμπειρία του στην μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός μέσος είχε τεθεί εκτός ομάδας μετά από ένα πειθαρχικό παράπτωμα που είχε κάνει, όταν ακόμα βρισκόταν στον προπονητικό θώκο της ομάδας, ο Στέλιος Μαλεζάς.

Με την αλλαγή που υπήρξε στην τεχνική ηγεσία του κλαμπ και την έλευση του Σάββα Παντελίδη, αλλά και την απολογία του Αμρ Ουάρντα στην διοίκηση του κλαμπ για την συμπεριφορά του, υπήρξε αλλαγή στην στάση του, αποκατάσταση της σχέσης των δύο πλευρών και επανένταξη του διεθνή Αιγύπτιου στην ομάδα.

 

Πηγή: gazzetta.gr

 

