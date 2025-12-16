FIFA The Best 2025: Καλύτερη παίκτρια η Αϊτάνα Μπονμάτι της Μπαρτσελόνα

Η Ισπανίδα μέσος της Μπαρτσελόνα, Αϊτάνα Μπονματί, αναδείχθηκε FIFA Ποδοσφαιρίστρια της Χρονιάς για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (15/12) στη Ντόχα του Κατάρ.

Η Μπονματί, που αναδείχθηκε Παίκτρια της Χρονιάς στο Champions League, κατέκτησε επίσης για τρίτη φορά φέτος τη γυναικεία «Χρυσή Μπάλα» και συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του εγχώριου τριπλού τίτλου από την Μπαρτσελόνα, φτάνοντας παράλληλα στον τελικό του Champions League και στον τελικό του Euro 2025 με την Ισπανία.