Νέα χορηγική συνεργασία για την ΑΕΛ

Η ΑΕΛ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την σύναψη χορηγικής συνεργασίας με την ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ως OFFICIAL SUPPORTER για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Η Πετρολίνα δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της ενέργειας, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου. Διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πρατηρίων καυσίμων (Petrolina, Eni, Agip) και ηγείται στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων με το pcharge, ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα επαναφόρτισης στην Κύπρο.

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην εταιρεία ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή της προς την ΑΕΛ.