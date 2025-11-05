ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αλόνσο: «Το να χάσεις στο Άνφιλντ δεν είναι καταστροφή»

Αλόνσο: «Το να χάσεις στο Άνφιλντ δεν είναι καταστροφή»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, μετά την ήττα της ομάδας του από την Λίβερπουλ στο Άνφιλντ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του.

Η Λίβερπουλ υποδέχθηκε τη Τρίτη (04/11) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και επικράτησε με 1-0, με τον Αλέξις ΜακΆλιστερ να σκοράρει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης με κεφαλιά στο 61ο λεπτό.

Ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Τσάμπι Αλόνσο, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη της αναμέτρησης εμφανίστηκε ικανοποιημένος σε γενικές γραμμές από την απόδοση της ομάδας του παρά την ήττα, ενω παραδέχτηκε και την ανωτερότητα του αντιπάλου.

«Η ήττα στο Άνφιλντ δεν είναι καταστροφή. Παίξαμε εναντίον ενός πολύ δυνατού αντιπάλου. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να χάσεις, και αυτή η ήττα είναι πολύ διαφορετική από αυτό που συνέβη στο Metropolitano. Σήμερα, η εικόνα της ομάδας ήταν καλή, δεν μπορω να ζητήσω κάτι παραπάνω από τους παίκτες μου. Είναι ακόμη η πρώτη φάση του Champions League και μπορούμε να ανακτήσουμε τους χαμένους βαθμούς στις επόμενες αγωνιστικές. Όμως πρέπει να βελτιώσουμε ορισμένα πράγματα για αγώνες αυτού του επιπέδου».

«Στο δεύτερο ημίχρονο, υπήρξε ένα διάστημα δεκαπέντε λεπτών όπου δεχτήκαμε αρκετά κόρνερ και άμεσα φάουλ γύρω από την περιοχή του πέναλτι. Αυτά ήταν περιττά φάουλ και χάσαμε την κυριαρχία του παιχνιδιού εξαιτίας τους. Είναι δυνατοί σε τέτοιες καταστάσεις και τελικά σκόραραν εναντίον μας», δήλωσε ο 43χρονος τεχνικός.

 

