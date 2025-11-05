Ικανοποιημένος ο Σπαλέτι από τον χαρακτήρα της Γιουβέντους, παρά το 1-1 με τη Σπόρτινγκ

Η Γιουβέντους έμεινε στο 1-1 με τη Σπόρτινγκ στο Τορίνο, αποτυγχάνοντας να πανηγυρίσει νίκη για τέταρτο συνεχόμενο ματς στο Champions League, ωστόσο ο Λουτσιάνο Σπαλέτι δήλωσε ικανοποιημένος από την εμφάνιση και την αντίδραση της ομάδας του.

Ο νέος τεχνικός, που αντικατέστησε τον Ίγκορ Τούντορ μετά από οκτώ αγώνες χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, είχε ξεκινήσει με επιτυχία στη Serie A απέναντι στην Κρεμονέζε, αλλά δεν κατάφερε να συνδυάσει με νίκη το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν νωρίς με τον Μαξιμιλιάνο Αραούχο, όμως ο Ντούσαν Βλάχοβιτς ισοφάρισε με κεφαλιά στο 34’, χαρίζοντας έναν βαθμό στη «Γηραιά Κυρία», που έφτασε τους τρεις ύστερα από τέσσερις αγωνιστικές.

«Είμαι ευχαριστημένος από την εμφάνιση. Δείξαμε χαρακτήρα και διάθεση να κερδίσουμε το ματς», δήλωσε ο Σπαλέτι. «Αν συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι, θα έρθουν και οι νίκες. Η αντίδραση της ομάδας από τα πρώτα λεπτά ήταν θετικό μήνυμα, όπως και η υποστήριξη του κοινού».

Ο Τεν Κούπμαινερς στάθηκε επίσης στην πρόοδο που έδειξε η ομάδα, αλλά και στον νέο ρόλο που του ανέθεσε ο Ιταλός τεχνικός: «Νιώθω πολύ καλύτερα σε αυτή τη θέση, γιατί δεν είμαι επιθετικός που παίζει με πλάτη στο τέρμα, όπως σε προηγούμενα παιχνίδια. Το είπα και στον Σπαλέτι και στη διοίκηση».

Η Γιουβέντους θα ταξιδέψει στη Νορβηγία για να αντιμετωπίσει τη Μπόντο/Γκλιμτ στις 25 Νοεμβρίου, με στόχο να μείνει «ζωντανή» στη μάχη της πρόκρισης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ