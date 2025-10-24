Αυτή η ομάδα αξίζει μία γεμάτη «Αρένα»

Το γκολ του Μπάγιτς ήταν αρκετό για την ΑΕΚ η οποία επικράτησε με 1-0 της Κρίσταλ Πάλας γράφοντας ιστορία ως η πρώτη κυπριακή ομάδα που κέρδισε Αγγλική.

Η ΑΕΚ με την επιστροφή της στη Κύπρο, στρέφει τη προσοχή της στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής με τον ΑΠΟΕΛ την ερχόμενη Δευτέρα στην «Αρένα».

Αυτή η ομάδα αξίζει ένα γεμάτο γήπεδο. Το απέδειξε ξανά αλλά αυτή την φορά με τον πιο έντονο τρόπο. Στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ ο κόσμος της ΑΕΚ πρέπει να κατακλύσει τις τρεις κερκίδες του γηπέδου.