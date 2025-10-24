Αήττητος στον τελικό ο Παγώνης!

Την τρίτη του νίκη σε ισάριθμους αγώνες στο Μόντε Κάρλο πέτυχε ο Ράφα Παγώνης, που από χθες είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό του Tennis Europe Junior Masters.

O 13χρονος τενίστας, Νο1 στην Ευρώπη, επικράτησε με 6-3, 6-2 του Ενέα Γκανουντέντζι από το Μονακό και κατέλαβε και τυπικά στην πρώτη θέση του Group A.

Το μόνο που μένει τώρα είναι να μάθει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στον αυριανό (25/10) τελικό και αυτός θα προκύψει από το ματς ανάμεσα στον Mαξ Λόριντσικ και τον Σαμιουέλ Ντακασιάν για το Group B.

O Ράφα κυνηγάει τον όγδοο φετινό του τίτλο και θα παίξει στον έκτο σερί μεγάλο τελικό του (4-1)!

Αυτό θα είναι και το φινάλε του στην κατηγορία U14, αφού τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στα 16άρια.

sdna.gr