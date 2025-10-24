ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αήττητος στον τελικό ο Παγώνης!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αήττητος στον τελικό ο Παγώνης!

Ο 13χρονος πάει για ακόμη ένα τρόπαιο...

Την τρίτη του νίκη σε ισάριθμους αγώνες στο Μόντε Κάρλο πέτυχε ο Ράφα Παγώνης, που από χθες είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό του Tennis Europe Junior Masters.

O 13χρονος τενίστας, Νο1 στην Ευρώπη, επικράτησε με 6-3, 6-2 του Ενέα Γκανουντέντζι από το Μονακό και κατέλαβε και τυπικά στην πρώτη θέση του Group A.

Το μόνο που μένει τώρα είναι να μάθει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στον αυριανό (25/10) τελικό και αυτός θα προκύψει από το ματς ανάμεσα στον Mαξ Λόριντσικ και τον Σαμιουέλ Ντακασιάν για το Group B.

O Ράφα κυνηγάει τον όγδοο φετινό του τίτλο και θα παίξει στον έκτο σερί μεγάλο τελικό του (4-1)! 

Αυτό θα είναι και το φινάλε του στην κατηγορία U14, αφού τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στα 16άρια.

sdna.gr

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κύπελλο μπάσκετ: Η κλήρωση του Final 8-Πάλι μόνο στον τελικό Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στην αντεπίθεση η ΑΕΚ μετά τη δικαίωση για Λανουά: «Ώρα να λογοδοτήσουν όσοι αποπειράθηκαν να μας σπιλώσουν»

Ελλάδα

|

Category image

Καραπατάκης: «Είναι τεράστια επιτυχία για την ΑΕΚ, είμαι καλά προπονημένος»

ΑΕΚ

|

Category image

Τι Λούβρο, τι Selhurst Park - Η τέλεια ληστεία!

ΑΕΚ

|

Category image

Ό,τι είπε με Ακρίτα το θέλει με Άρη

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ράσφορντ: «Θέλω να μείνω στην Μπαρτσελόνα, ήταν η αλλαγή που χρειαζόμουν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεγάλος ο προβληματισμός για τους τραυματισμούς στην Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Πέμπτος ο Πετρούνιας στον τελικό των κρίκων

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αήττητος στον τελικό ο Παγώνης!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Χαμηλές... πτήσεις από Γιόβετιτς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απαλλάχθηκε για την υπόθεση Λανουά η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις για Παναθηναϊκό & Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ματθαίου: «Πάντα είσαι αουτσάιντερ με την Ομόνοια στο ΓΣΠ»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δημητρίου: «Κάναμε περήφανη τη πόλη και τη Κύπρο μας» (Αναφορά για τον τραυματισμό Τσακόν)

ΑΕΚ

|

Category image

Αυτή η ομάδα αξίζει μία γεμάτη «Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη