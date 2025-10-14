Η AEGEAN στηρίζει και φέτος τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας

Η AEGEAN δίνει για ακόμη μία χρονιά «φτερά» στον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας, επιβεβαιώνοντας τη στήριξή της στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση της Κύπρου.

Ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας, η μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού στο νησί, θα διεξαχθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, με εκκίνηση από την παραλία των Φοινικούδων. Η AEGEAN θα βρίσκεται στο πλευρό χιλιάδων δρομέων από όλο τον κόσμο, ενθαρρύνοντάς τους σε κάθε βήμα της διαδρομής.

Πιστή στη δέσμευσή της για περισσότερα από 25 χρόνια, η AEGEAN στηρίζει σταθερά σημαντικές αθλητικές και δρομικές διοργανώσεις σε Κύπρο και Ελλάδα, προάγοντας τις αξίες του αθλητισμού, της συμμετοχικότητας και του ευ αγωνίζεσθαι.

Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας

Το πρόγραμμα του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας, ξεκινά με τη βασική διαδρομή του Μαραθωνίου Δρόμου (42.195χλμ.), τον Ημιμαραθώνιο (21.095χλμ.) και τον Αγώνα Δρόμου 10χλμ. Ακολουθούν οι διαδρομές 5χλμ. (Αγώνας Δρόμου) και 5χλμ. (Εταιρικός Αγώνας), ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με το McDonald’s™ Kids Race 1χλμ. για παιδιά και το Fun Race 1χλμ. για ενήλικες.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://www.larnakamarathon.com/