«Ακόμη ψάχνουμε τον ρυθμό μας…»

«Ακόμη ψάχνουμε τον ρυθμό μας…»

Oι δηλώσεις του προπονητή της Πάφος FC, Xoυάν Κάρλος Καρσέδο, μετά τη νίκη επί της Ένωσης.

Σε ερώτηση για τα παιχνίδι που ακολουθούν, στο πρωτάθλημα με Ολυμπιακό και στην Ευρώπη με Μπάγερν, είπε: «Σκεφτόμαστε μόνο το επόμενο παιχνίδι, ο στόχος μας είναι πάντα το επόμενο παιχνίδι και θα τα δώσουμε όλα για το τρίποντο. Καταλαβαίνω ότι με τέτοια παιχνίδια μπορεί να πάει εκεί το μυαλό αλλά σκεφτόμαστε το Σάββατο».

Για τον Νταβίντ Λουίζ: «Τα πάει καλά, θα δούμε για το Σάββατο αλλά νομίζω ότι την Τρίτη θα είναι μαζί μας».

Για το γεγονός ότι πέρσι η ομάδα είχε περισσότερη ενέργεια: «Συμφωνώ, πράγματι ακόμα ψάχνουμε τον ρυθμό μας. Θέλουμε δουλειά. Θα μας βοηθήσουν κάποιοι παίκτες, θα βρούμε τον ρυθμό μας».

Διαβαστε ακομη