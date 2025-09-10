Φουλάρει ξανά για τις προκλήσεις

Μπαίνει ξανά σε... ποδοσφαιρικούς ρυθμούς η Πάφος FC και την περιμένει ένα δύσκολο πρόγραμμα, αφού μετά την εντός έδρας υποχρέωση με τον Απόλλωνα το Σάββατο, θα ακολουθήσει η πρώτη ιστορική αναμέτρηση στα αστέρια του Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό Πειραιώς στην Αθήνα.

Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο γνωρίζει πολύ καλά πως η διαχείριση του ρόστερ πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που θα εμφανίζεται φρέσκια η ομάδα.

Άλλωστε έχει στα χέρια του ένα πολύ ποιοτικό υλικό και σε αυτό φρόντισε η διοίκηση. Παρ' όλο που αποχώρησαν σημαντικοί παίκτες από το οπλοστάσιο το φετινό καλοκαίρι, όπως ήταν ο Ζάιρο, ο Ίβουσιτς και χθες ο Τάνκοβιτς (σ.σ. ανακοινώθηκε από την Ομόνοια), τον οποίο η Πάφος αποχαιρέτισε με ανακοίνωση αργά χθες το βράδυ. «Από την πρώτη στιγμή που φόρεσε τη φανέλα μας, ξεχώρισε όχι μόνο για την ποιότητά του στο γήπεδο, αλλά και για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την αληθινή αγάπη που έδειξε προς τον σύλλογο και την κοινότητά μας» έγραψε η Πάφος για τον Σουηδό.