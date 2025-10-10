Επιστρέφει δυναμικά ο Γιόβετιτς – Φουλ ρυθμοί και... προσεχώς δράση!

Στην τελική ευθεία για την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους μπαίνει ο Στέβαν Γιόβετιτς, ο οποίος ανεβάζει συνεχώς «στροφές» στις προπονήσεις και δείχνει έτοιμος να ενισχύσει ξανά την επιθετική γραμμή της ομάδας.

Ο έμπειρος Μαυροβούνιος επιθετικός δεν έχει καταγράψει συμμετοχή σε κανένα ματς πρωταθλήματος μέχρι σήμερα. Αρχικά κρίθηκε σκόπιμο να πάρει ανάσες στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν και ακολούθως στάθηκε άτυχος, καθώς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα.

Περίπου ενάμιση μήνα μετά την τελευταία του παρουσία με τα πράσινα στο παιχνίδι με τη Βόλφσμπεργκερ στο ΓΣΠ ο Γιόβετιτς μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του. Ήδη συμμετέχει στο μεγαλύτερο μέρος του κανονικού προγράμματος και, εκτός απροόπτου, από τη Δευτέρα θα προπονείται σε φουλ ρυθμούς.