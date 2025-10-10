ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκανε περίπατο κόντρα στο Λιχτενστάιν και διατήρησε ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες πρόκρισής του το Καζακστάν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έκανε περίπατο κόντρα στο Λιχτενστάιν και διατήρησε ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες πρόκρισής του το Καζακστάν

Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, το Καζακστάν νίκησε με το ευρύ 4-0 το αδύναμο Λιχτενστάιν, διατηρώντας ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες του για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Έκανε περίπατο κόντρα στο Λιχτενστάιν το Καζακστάν!

Χωρίς να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες, οι Καζάκοι ήταν σαφώς ανώτεροι και πανηγύρισαν την εύκολη εντός έδρας νίκη με το ευρύ 4-0, διατηρώντας ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες του για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε διάστημα δύο λεπτών (26', 28') με τους Κένζεμπεκ και Ζαϊνουντίνοφ, ενώ ο Κένζεμπεκ έβαλε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 59', πριν ο Κασίμ διαμορφώσει το τελικό 4-0 στο 81'!

Έτσι, το Καζακστάν ανέβηκε στους 6 βαθμούς, παραμένοντας στο -4 από Ουαλία (με ένα παιχνίδι λιγότερο), Βέλγιο (με δύο παιχνίδια λιγότερα) και στο -5 από τα Σκόπια, ενώ το Λιχτενστάιν έμεινε στο μηδέν, με δύο αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε στον όμιλο.

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Τζόμπε Μπέλιγχαμ θέλει να φύγει από τη Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψε σε αγώνα της Φενέρμπαχτσε μετά από 372 ημέρες ο Γουίλμπεκιν

EUROLEAGUE

|

Category image

Τέιλορ: «Σταματήστε να περιμένετε την τελειότητα από εμάς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέος αέρας, νέα ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Το φιλί και η αγκαλιά του Ηλιόπουλου στον Ζίνι για την ανανέωση του συμβολαίου του!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έκανε περίπατο κόντρα στο Λιχτενστάιν και διατήρησε ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες πρόκρισής του το Καζακστάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει δυναμικά ο Γιόβετιτς – Φουλ ρυθμοί και... προσεχώς δράση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ανακοίνωση-θέση της EuroLeague για το NBA Europe και τις διαπραγματεύσεις της με NBA και FIBA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρόμπερτσον: «Ένα παιχνίδι είναι 90 λεπτά, όχι 60»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προετοιμάζει το έδαφος για ανάκαμψη

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εκτός εθνικής Ισπανίας και ο Ντάνι Όλμο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Ελλάδος: Κανονικά προπονήθηκε ο Ιωαννίδης, όλοι διαθέσιμοι εν όψει Δανίας

Category image

Έδεσε τον Ζίνι με νέο συμβόλαιο έως το 2029 η ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Ύμνοι Γκουαρδιόλα για Φλικ: «Το έχει πάει σε άλλο επίπεδο και έχει την ποδοσφαιρική ιδέα του Κρόιφ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σιαμπουλλής: «Δεν είμαστε σε θέση να υποτιμήσουμε κανέναν»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη