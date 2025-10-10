Έκανε περίπατο κόντρα στο Λιχτενστάιν και διατήρησε ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες πρόκρισής του το Καζακστάν

Έκανε περίπατο κόντρα στο Λιχτενστάιν το Καζακστάν!

Χωρίς να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες, οι Καζάκοι ήταν σαφώς ανώτεροι και πανηγύρισαν την εύκολη εντός έδρας νίκη με το ευρύ 4-0, διατηρώντας ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες του για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε διάστημα δύο λεπτών (26', 28') με τους Κένζεμπεκ και Ζαϊνουντίνοφ, ενώ ο Κένζεμπεκ έβαλε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 59', πριν ο Κασίμ διαμορφώσει το τελικό 4-0 στο 81'!

Έτσι, το Καζακστάν ανέβηκε στους 6 βαθμούς, παραμένοντας στο -4 από Ουαλία (με ένα παιχνίδι λιγότερο), Βέλγιο (με δύο παιχνίδια λιγότερα) και στο -5 από τα Σκόπια, ενώ το Λιχτενστάιν έμεινε στο μηδέν, με δύο αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε στον όμιλο.