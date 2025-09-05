ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απόφαση που τάραξε κάπως τα… νερά

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Η αλήθεια είναι πως είχαν διαρρεύσει πληροφορίες για «κόψιμο» του Μουαμέρ Τάνκοβιτς, προτού επισημοποιηθεί πως ο Σουηδός φορ θα έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας της Πάφος FC για τους ονειρικούς ομίλους του Champions League.

Kάτι που τελικά έγινε και ήταν μία απόφαση ασφαλώς που πάρθηκε από τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο και η οποία, τάραξε κάπως τα… νερά.

Και αυτό γιατί πριν το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι όπου ξεκίνησε βασικός και αντικαταστάθηκε στο 17΄ λόγω τραυματισμού, ήταν βασικό γρανάζι και ο κάπτεν της ομάδας. Τα τελευταία ωστόσο ματς, στη ρεβάνς δηλαδή με Ερυθρό Αστέρα και στον αγώνα της πρεμιέρας με τον ΑΠΟΕΛ, δεν έπαιξε λεπτό, παρ'όλο που ήταν στον πάγκο.

Πλέον αναμένεται η επίσημη θέση της Πάφου όσον αφορά το μέλλον του 30χρονου Σουηδού, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το καλοκαίρι του 2026. Και αυτό γιατί φούντωσαν διάφορα σενάρια ακόμη και για αποχώρησή του. Ένας παίκτης που έχει αφήσει τη σφραγίδα του στην ιστορία της παφιακής ομάδας.

Πέραν του Τάνκοβιτς, σε σχέση με τη λίστα των προκριματικών, εκτός έμεινε και ο τερματοφύλακας Παπαδούδης αλλά και ο Πεντράο. Από την άλλη, εισήλθαν σε αυτό το μεγάλο αστέρι Νταβίντ Λουίζ, ο Ντιμάτα, αλλά και ο πορτιέρο Γκόρτερ.

Σενάρια για δεξί μπακ

Στο μεταξύ, μπορεί το τελευταίο 48ωρο η Πάφος FC να έχει προχωρήσει σε δύο νέες προσθήκες, των Λάντρι Ντιμάτα (27χρονος επιθετικός) και Βίλμερ Όντεφαλκ (20χρονος μέσος), όμως φαίνεται πως δεν έχει ακόμη τελειώσει τον «εμβολιασμό». Σενάρια από τη Σερβία (mozzartsports) «μπλέκουν» την Πάφο στην απόκτηση του 21xρονου δεξιού μπακ Ογκνιέν Μίμοβιτς της Φενέρμπαχτσε. Είχε πάει στην τούρκικη ομάδα τον Ιανουάριο και μάλιστα με ένα ποσό κοντά στα εφτά εκατομμύρια. Όμως, μετά δόθηκε δανεικός στη Ζενίτ. Εφόσον τελικά ισχύει το ενδιαφέρον και αποκτηθεί, τότε θα πάρει θέση στον κατάλογο Β. Έτσι δεν θα χρειαστεί να αποχωρήσει κάποιος από το ρόστερ.

 

Κατηγορίες

ΠΑΦΟΣ FCΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Tags

ΠΑΦΟΣΠΑΦΟΣ FC

