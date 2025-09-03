ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ακόμη πιο ισχυρό!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Ακόμη πιο ισχυρό!

H είσοδος στη League Phase του Champions League έφερε πολύ χρήμα στα ταμεία της Πάφος FC αλλά και έξτρα παιχνίδια υψηλών εντάσεων.

Θα έχει να παίξει με ομάδες της ελίτ και άρα θα χρειαστούν υπερβάσεις από τους παίκτες. Για αυτό λοιπόν, όσο πιο γεμάτο και ποιοτικό είναι το ρόστερ, τόσο το καλύτερο, τονίζουν στην ομάδα της Πάφου που έχουν μεγάλες βλέψεις. Τόσο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση όσο και εντός των τειχών, αφού θέλουν να διατηρήσουν το στέμμα. Και με αυτό το σκεπτικό προχώρησαν στον περαιτέρω «εμβολιασμό» του ρόστερ, παρ' όλο που είναι ήδη «πλούσιο», τόσο σε ποσότητα όσο και ποιότητα. Δίνοναι έτσι περισσότερες επιλογές και ευελιξία κινήσεων στον Χουάν Κάρλος Καρσέδο, σε μία σεζόν που ίσως και πάλι φτάσει τα εξήντα παιχνίδια.

Τα τελευταία δύο κομμάτια του παζλ αφορούν τη μεσοεπιθετική γραμμή, με τα βλέμματα να επικεντρώνονται ασφαλώς στον 27χρονο Βέλγο επιθετικό Λάντρι Ντιμάτα ο οποίος έρχεται για να κάνει αισθητή την παρουσία του. Μάλιστα, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, μπήκε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να γίνει μέλος της παφιακής ομάδας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως η διοίκηση πλήρωσε στη Σάμσουνσπορ το ποσό των 750.000 και στη συμφωνία περιλαμβάνεται τόσο μπόνους όσο και ποσοστό μεταπώλησης. Ένας ποδοσφαιριστής με πέρασμα από Βόλφσμπουργκ, Άντερλεχτ, Εσπανιόλ και Ναϊμέγκεν. Σύμφωνα με το transfermarkt, η αξία του κοστολογείται στα 2,5 εκατομμύρια.

Το άλλο φρέσκο πρόσωπο στο ρόστερ είναι ο 20χρονος Σουηδός μέσος Βίλμερ Όντεφαλκ που ήταν στη σουηδική Μπρομαποϊκάρνα, με τη φανέλα της οποίας μετρά ήδη πάνω από 100 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο. Ο Όντεφαλκ είναι ενεργό μέλος της Εθνικής U21 της Σουηδίας και θα πάρει θέση στον κατάλογο Β. Φυσικά είναι μία κίνηση περισσότερο επένδυσης και προοπτικής.

Γενικά, και φέτος χτίστηκε ένα ρόστερ ικανό για να πάει μέχρι τέλους, όπως και πέρσι, με την Πάφος FC να φθάνει στους «16» του Conference League, στον τελικό κυπέλλου και να σηκώσει φυσικά το πρωτάθλημα.

Μένει «Alphamega Stadium»

Αν και έγινε μία συζήτηση για να δώσει τους τέσσερις αγώνες του Group Stage του Champions League στο ΓΣΠ, εντούτοις, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα συνεχίσει στο «Alphamega Stadium». Αυτό τονίστηκε και από τον εκπρόσωπος Τύπου της Πάφου, Χριστόφορο Ματθαίου. Άλλωστε, είναι ένα γήπεδο που της… πάει αφού εκεί έζησε μεγάλες και ιστορικές στιγμές την τελευταία διετία.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Tags

ΠΑΦΟΣΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επιστρέφουμε εκει που ζήσαμε τις πιο μεγάλες στιγμές!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Το συγκλονιστικό βίντεο της Πορτογαλίας για τον Ντιόγκο Ζότα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι πιθανές διαδρομές της Εθνικής Ελλάδος στα νοκ άουτ του Ευρωμπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Stoiximan: Τουρκία vs Σερβία στο Eurobasket με Super Ενισχυμένες Αποδόσεις

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Λέβι και Δέλλας πληρούν αυτά που θέλει η Ανόρθωση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ακόμη πιο ισχυρό!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Γιαμάλ: «Τώρα τελευταία γίνεται περισσότερος λόγος για το τι κάνω εκτός γηπέδου, παρά εντός»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Ίσακ φόρεσε την κόκκινη φανέλα και τρελάθηκε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: Γιατί έμειναν εκτός ευρωπαϊκής λίστας οι Λιούμπισιτς και Γιόνσον

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε Βακουλίκ η Νέα Σαλαμίνα

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Ανακοίνωσε Οφσιάνικοφ ο Άρης!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Άνοιξε (φυσιολογικά) κουβέντα για Στεπίνσκι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανέλαβε την Ατλέτικο Μινέιρο ο Σαμπάολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επείγον εμπνευστής!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Άστον Βίλα κρατάει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη