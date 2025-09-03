Ακόμη πιο ισχυρό!

Θα έχει να παίξει με ομάδες της ελίτ και άρα θα χρειαστούν υπερβάσεις από τους παίκτες. Για αυτό λοιπόν, όσο πιο γεμάτο και ποιοτικό είναι το ρόστερ, τόσο το καλύτερο, τονίζουν στην ομάδα της Πάφου που έχουν μεγάλες βλέψεις. Τόσο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση όσο και εντός των τειχών, αφού θέλουν να διατηρήσουν το στέμμα. Και με αυτό το σκεπτικό προχώρησαν στον περαιτέρω «εμβολιασμό» του ρόστερ, παρ' όλο που είναι ήδη «πλούσιο», τόσο σε ποσότητα όσο και ποιότητα. Δίνοναι έτσι περισσότερες επιλογές και ευελιξία κινήσεων στον Χουάν Κάρλος Καρσέδο, σε μία σεζόν που ίσως και πάλι φτάσει τα εξήντα παιχνίδια.

Τα τελευταία δύο κομμάτια του παζλ αφορούν τη μεσοεπιθετική γραμμή, με τα βλέμματα να επικεντρώνονται ασφαλώς στον 27χρονο Βέλγο επιθετικό Λάντρι Ντιμάτα ο οποίος έρχεται για να κάνει αισθητή την παρουσία του. Μάλιστα, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, μπήκε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να γίνει μέλος της παφιακής ομάδας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως η διοίκηση πλήρωσε στη Σάμσουνσπορ το ποσό των 750.000 και στη συμφωνία περιλαμβάνεται τόσο μπόνους όσο και ποσοστό μεταπώλησης. Ένας ποδοσφαιριστής με πέρασμα από Βόλφσμπουργκ, Άντερλεχτ, Εσπανιόλ και Ναϊμέγκεν. Σύμφωνα με το transfermarkt, η αξία του κοστολογείται στα 2,5 εκατομμύρια.

Το άλλο φρέσκο πρόσωπο στο ρόστερ είναι ο 20χρονος Σουηδός μέσος Βίλμερ Όντεφαλκ που ήταν στη σουηδική Μπρομαποϊκάρνα, με τη φανέλα της οποίας μετρά ήδη πάνω από 100 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο. Ο Όντεφαλκ είναι ενεργό μέλος της Εθνικής U21 της Σουηδίας και θα πάρει θέση στον κατάλογο Β. Φυσικά είναι μία κίνηση περισσότερο επένδυσης και προοπτικής.

Γενικά, και φέτος χτίστηκε ένα ρόστερ ικανό για να πάει μέχρι τέλους, όπως και πέρσι, με την Πάφος FC να φθάνει στους «16» του Conference League, στον τελικό κυπέλλου και να σηκώσει φυσικά το πρωτάθλημα.

Μένει «Alphamega Stadium»

Αν και έγινε μία συζήτηση για να δώσει τους τέσσερις αγώνες του Group Stage του Champions League στο ΓΣΠ, εντούτοις, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα συνεχίσει στο «Alphamega Stadium». Αυτό τονίστηκε και από τον εκπρόσωπος Τύπου της Πάφου, Χριστόφορο Ματθαίου. Άλλωστε, είναι ένα γήπεδο που της… πάει αφού εκεί έζησε μεγάλες και ιστορικές στιγμές την τελευταία διετία.