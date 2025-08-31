Ξεκινά το ταξίδι της υπεράσπισης η Πάφος FC με δύσκολη αποστολή στο ΓΣΠ!

Η Πάφος FC ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στο νέο πρωτάθλημα, λίγες μέρες μετά τη σπουδαία ευρωπαϊκή επιτυχία και την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Οι πρωταθλητές της Κύπρου γυρίζουν σελίδα και ρίχνονται ξανά στη μάχη, αυτή τη φορά με την «ταμπέλα» του φαβορί και με σκοπό να υπερασπιστούν τον τίτλο τους στον φετινό μαραθώνιο. Το έργο για την ομάδα του Καρσέδο στη Λευκώσια θα είναι δύσκολο όμως ο μοναδικός στόχος στο αποψινό ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ (20:00) είναι οι τρεις βαθμοί για να μπει με το δεξί και στις εγχώριες διοργανώσεις.

Ανεβαίνει ο πήχης και οι προσδοκίες

Οι συνεχόμενες διακρίσεις των τελευταίων χρόνων έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τον πήχη των προσδοκιών για την παφιακή ομάδα. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος, η ευρωπαϊκή πορεία και η σταθερότητα σε Κύπρο και Ευρώπη έχουν δημιουργήσει μια εντελώς νέα πραγματικότητα για τον σύλλογο. Το φετινό πρόγραμμα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, με συνεχόμενους αγώνες εντός και εκτός συνόρων.

Αξίζει να σημειωθεί πως την περσινή σεζόν, η Πάφος έφτασε στους «16» του Conference League, στον τελικό του κυπέλλου και συνολικά έδωσε 60 παιχνίδια επίδοση που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τον σύλλογο. Η ομάδα ανταποκρίθηκε εξαιρετικά στις δυσκολίες, και στόχος είναι να διατηρήσει αυτόν τον ρυθμό και τη φετινή χρονιά, με ακόμη μεγαλύτερες φιλοδοξίες και απαιτήσεις.

Στην αποστολή ο Νταβίντ Λουίζ

Η μεγάλη είδηση αφορά την παρουσία του Νταβίντ Λουίζ στην αποστολή για το ματς στο ΓΣΠ. Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ, που δεν είχε δηλωθεί στη λίστα για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με Δυναμό Κιέβου και Ερυθρό Αστέρα, ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τα γαλάζια.