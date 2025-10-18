ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φανγκουέιρο: «Δεν θεωρώ ότι ήταν πέναλτι αυτό της ΑΕΚ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φανγκουέιρο: «Δεν θεωρώ ότι ήταν πέναλτι αυτό της ΑΕΚ»

Διαβάστε όσα είπε ο προπονητής της ΕΝΠ μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ και την ήττα με 2-0 στο Παραλίμνι

Οι δηλώσεις του Κάρλος Φανγκουέιρο:

«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλοί. Αμυνθήκαμε σωστά, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρούμε ευκαιρίες. Μπροστά δεν δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για κάτι περισσότερο.

Για το πέναλτι, το είδα και προσωπικά δεν θεωρώ ότι ήταν, όμως ήταν στην κρίση του διαιτητή. Αν ήμουν εγώ διαιτητής, πιθανόν να μην το έδινα. Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το δεύτερο γκολ, ήρθε η απογοήτευση, η κούραση και φυσικά υπάρχει και ποιοτική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Το μυαλό μας τώρα στρέφεται στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Κύπελλο. Αν εξαιρέσουμε τη φάση του πέναλτι, σε όλο το υπόλοιπο ματς ο διαιτητής έκανε εξαιρετική δουλειά.»

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Σνάιντερ «σφυρίζει» στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Ρόσα για Κύπρο, ΑΠΟΕΛ, Champions League και Εθνική Βραζιλίας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο «βιονικός» Βαλμπουενά εξακολουθεί να «μαγεύει»!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Απίστευτο νούμερο: Η Άρσεναλ έφτασε τα 50 γκολ από κόρνερ από το 2022/23

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χατ τρικ και «Χρυσό Παπούτσι» για τον Μέσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξένοι, μαθήματα, πρόοδος…

Απόψεις

|

Category image

Πλήρωσε τα αμυντικά του λάθη!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Ντέρμπι «δικεφάλων» στην κατάμεστη OPAP Arena με το βλέμμα στην πρωτιά

Ελλάδα

|

Category image

Διεκόπη λόγω βροχής η αναμέτρηση της Σάκκαρη με τη Λάμενς στο Τόκιο

Τένις

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στα ντέρμπι της Cyprus League by Stoiximan

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Είναι στο χέρι της Ομόνοιας να το αποδείξει

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αγγλική διαιτητική ομάδα στο Καϊράτ – Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το ζητούμενο... η συνέπεια και η συνέχεια!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Νικάει, αλλά δεν... τραβάει

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ανάρτηση του Γιάρεμτσουκ για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη