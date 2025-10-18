Φανγκουέιρο: «Δεν θεωρώ ότι ήταν πέναλτι αυτό της ΑΕΚ»

Οι δηλώσεις του Κάρλος Φανγκουέιρο:

«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλοί. Αμυνθήκαμε σωστά, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρούμε ευκαιρίες. Μπροστά δεν δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για κάτι περισσότερο.

Για το πέναλτι, το είδα και προσωπικά δεν θεωρώ ότι ήταν, όμως ήταν στην κρίση του διαιτητή. Αν ήμουν εγώ διαιτητής, πιθανόν να μην το έδινα. Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το δεύτερο γκολ, ήρθε η απογοήτευση, η κούραση και φυσικά υπάρχει και ποιοτική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Το μυαλό μας τώρα στρέφεται στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Κύπελλο. Αν εξαιρέσουμε τη φάση του πέναλτι, σε όλο το υπόλοιπο ματς ο διαιτητής έκανε εξαιρετική δουλειά.»