Γαρπόζης: «Να φεύγεις με βαθμό από την έδρα της Ανόρθωσης είναι επιτυχία»

Ο Κύπριος τεχνικός στάθηκε στην αντίδραση των παικτών του, στην πίεση που δέχθηκαν και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, τονίζοντας ότι η ισοπαλία σε μια τέτοια έδρα αποτελεί επιτυχία.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είπα στα παιδιά ότι είμαι περήφανος για την προσπάθειά τους. Είναι επιτυχία να παίρνεις βαθμό εκτός έδρας απέναντι στην Ανόρθωση.

Ήταν μια εξαιρετική ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα για να αγωνιστείς. Γνωρίζαμε πως η Ανόρθωση θα προσπαθούσε να μας πιέσει από την αρχή με τη στήριξη του κόσμου της, και στόχος μας ήταν να κρατήσουμε την ομάδα τους μακριά από τα καρέ μας.

Το να μένεις πίσω στο σκορ δύο φορές σε ένα τόσο απαιτητικό γήπεδο και να επιστρέφεις, λέει πολλά για τον χαρακτήρα της ομάδας μας. Ήρθαμε αντιμέτωποι με αρκετές δυσκολίες και αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε παίκτες σε διαφορετικές θέσεις.

Ευχαριστώ τους παίκτες μου για την προσπάθεια. Εύχομαι ειλικρινά καλή συνέχεια στην Ανόρθωση.»