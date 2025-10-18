Κετσπάγια: «Κάποτε πρέπει να έχεις και τύχη αλλά την τύχη την κάνεις και μόνος σου»

Ήταν επόμενο ο Τιμούρ Κετσπάγια να είναι στενοχωρημένος από την ισοπαλία με τον Ακρίτα.

Αφού αρχικά συλλυπήθηκε την οικογένεια του Σταύρου Δημοσθένους, λέγοντας: «Θα μας λείψεις πολύ φίλε μου, καλό σου ταξίδι», σχολίασε για την αναμέτρηση.

«Κάποτε πρέπει να έχεις και τύχη αλλά την τύχη την κάνεις και μόνος σου. Την τύχη την διεκδικείς μόνος σου». Και πρόσθεσε: «Είχαμε περισσότερο έλεγχο και ευκαιρίες, μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει. Κάναμε ίσως το καλύτερο μας παιχνίδι. Προτιμούσα να μην παίζαμε καλά και να κερδίζαμε γιατί παίζαμε απέναντι σε αντίπαλο με τους ίδιους στόχους με εμάς. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα».

Καταλητικά είπε: «Συνεχίζουμε, έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Πρέπει να κάνει ο καθένας μας αυτά που πρέπει για να φύγει η ομάδα από την επικίνδυνη ζώνη».