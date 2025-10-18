Σατσιάς: «Θα έρθουν τα αποτελέσματα που αξίζουμε...»

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ένα μεγάλο μπράβο στους παίκτες μας. Έχουμε αυτοπεποίθηση και μεγάλο πνεύμα. Είμαστε αρκετά καλοί και ανταγωνιστικοί και τα καλά αποτελέσματα θα έρθουν. Είναι ακόμη νωρίς στο πρωτάθλημα, όμως συνεχίζουμε με συγκέντρωση και δουλειά για το επόμενο παιχνίδι.

Ενημερώθηκα για το 2-2 του Ακρίτα με την Ανόρθωση βλέπουμε ότι όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες και δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Όταν έρθει η ώρα να αντιμετωπίσουμε τον Ακρίτα, θα πρέπει να είμαστε εμείς καλύτεροι στις λεπτομέρειες.»