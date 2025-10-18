ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυγουστή: «Μπορούσαμε καλύτερα, αλλά το σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αυγουστή: «Μπορούσαμε καλύτερα, αλλά το σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί»

Οι δηλώσεις Σωφρόνη Αυγουστή μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Ομόνοιας Αραδίππου

Ικανοποιημένος από τη νίκη, αλλά όχι από την απόδοση της ομάδας του εμφανίστηκε ο προπονητής του Απόλλωνα, Σωφρόνης Αυγουστή, μετά το τέλος του αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου. Ο Κύπριος τεχνικός στάθηκε στη σημασία των τριών βαθμών, στο μηδέν παθητικό, αλλά και στην ανάγκη να βελτιώνεται η ομάδα από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Αναλυτικά τα όσα είπε: 

«Πολύ σημαντική νίκη. Μπορούσαμε να το κάνουμε πιο εύκολο. Κρατάμε τους τρεις βαθμούς και προχωράμε. Σημαντικό που για ακόμα ένα παιχνίδι σκοράραμε και δεν δεχθήκαμε γκολ.

Κάθε παιχνίδι πρέπει να βελτιωνόμαστε. Βοήθησαν οι αλλαγές και φάνηκε πήραμε το πέναλτι με τον Γκασπάρ και σκόραρε ο Μάρκες. Υπήρχε άγχος από τους παίκτες, βλέπουμε ότι εκτός έδρας παίζουμε καλύτερα. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε την πίεση και να βάλουμε τον κόσμο στο παιχνίδι.»

Κατηγορίες

ΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Αναστασίου έφερε γούρι και... ανατροπή στον Παναιτωλικό

Ελλάδα

|

Category image

Ανυπέρβλητο εμπόδιο και ευρωπαϊκό αντίο για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι δύο «επιβεβαιώσεις» και η Ανόρθωση που δεν βρίσκει τον δρόμο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διπλό και μόνη στο ρετιρέ η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΕΚΤΑΚΤΟ: Ένα ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία Δημοσθένους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γαρπόζης: «Να φεύγεις με βαθμό από την έδρα της Ανόρθωσης είναι επιτυχία»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Κετσπάγια: «Κάποτε πρέπει να έχεις και τύχη αλλά την τύχη την κάνεις και μόνος σου»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σατσιάς: «Θα έρθουν τα αποτελέσματα που αξίζουμε...»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ο Φερστάπεν κέρδισε τον αγώνα σπριντ στο Όστιν, εγκατέλειψαν οι δύο McLaren!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Φανγκουέιρο: «Δεν θεωρώ ότι ήταν πέναλτι αυτό της ΑΕΚ»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αυγουστή: «Μπορούσαμε καλύτερα, αλλά το σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το διπλό της ΑΕΚ στο «Τάσος Μάρκου»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Σασπένς, συγκινήσεις και χορταστικός συμβιβασμός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Κάναμε καλή δουλειά, γίγαντας του ποδοσφαίρου η Κρίσταλ Πάλας»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πέναλτι του Μάρκες και όλα όσα έγιναν στη Λεμεσό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη