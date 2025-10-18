Αυγουστή: «Μπορούσαμε καλύτερα, αλλά το σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί»

Ικανοποιημένος από τη νίκη, αλλά όχι από την απόδοση της ομάδας του εμφανίστηκε ο προπονητής του Απόλλωνα, Σωφρόνης Αυγουστή, μετά το τέλος του αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου. Ο Κύπριος τεχνικός στάθηκε στη σημασία των τριών βαθμών, στο μηδέν παθητικό, αλλά και στην ανάγκη να βελτιώνεται η ομάδα από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Πολύ σημαντική νίκη. Μπορούσαμε να το κάνουμε πιο εύκολο. Κρατάμε τους τρεις βαθμούς και προχωράμε. Σημαντικό που για ακόμα ένα παιχνίδι σκοράραμε και δεν δεχθήκαμε γκολ.

Κάθε παιχνίδι πρέπει να βελτιωνόμαστε. Βοήθησαν οι αλλαγές και φάνηκε πήραμε το πέναλτι με τον Γκασπάρ και σκόραρε ο Μάρκες. Υπήρχε άγχος από τους παίκτες, βλέπουμε ότι εκτός έδρας παίζουμε καλύτερα. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε την πίεση και να βάλουμε τον κόσμο στο παιχνίδι.»